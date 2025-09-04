San Marino, indignazione in Piazza della Libertà: dopo il caso del pedofilo sammarinese i genitori manifestano oggi contro l’indifferenza…

Nel cuore di San Marino, la voce dei genitori si leva forte contro un silenzio che pesa come un macigno. Oggi, giovedì 4 settembre, il Gruppo Genitori Sammarinesi si riunisce in Piazza della Libertà dalle 17 fino al tramonto per una manifestazione che punta il dito contro il caso di Raul Steven James, cittadino sammarinese condannato in via definitiva per violenza sessuale aggravata e continuata su minori.

Secondo il Direttivo del gruppo, le istituzioni civili, religiose e sportive hanno mostrato un’indifferenza colpevole, permettendo a James di rimanere a stretto contatto con i bambini anche dopo la sentenza. Ribadiscono con forza la necessità di istituire un registro dei reati a sfondo sessuale, proposta già respinta dal Consiglio Grande e Generale nel 2022, che avrebbe garantito misure immediate per allontanare i condannati dai minori.

Il Direttivo esprime gratitudine verso sindacati e associazioni studentesche per il sostegno ricevuto e rivolge un appello alla cittadinanza intera: unirsi alla protesta per far emergere l’indignazione collettiva e rompere definitivamente il muro dell’omertà.

Un pomeriggio che potrebbe segnare un passo verso maggiore protezione e consapevolezza, trasformando la piazza in un simbolo di impegno condiviso per la tutela dei più vulnerabili.