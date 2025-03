San Marino. Indiscrezioni sulle dichiarazioni di un politico della ”CRICCA”: ”Questa volta non saremo così ”buoni” e finiremo quello che avevamo iniziato” …. di un lettore

Durante una cena in un noto ristorante sammarinese, un politico vicino alla CRICCA avrebbe dichiarato in presenza di amici: “Questa volta non saremo così ‘buoni’ e finiremo quello che avevamo iniziato.”

Questa affermazione, e altre similari che si sono potute sentire da alcuni politici, confermano quello che si poteva intuire, ovvero che ci sia l’intenzione di eliminare, sebbene non fisicamente, vari oppositori, siano essi politici o semplici cittadini, che hanno osato esprimere opinioni divergenti o si sono opposti alla CRICCA ed ai loro sodali.

La dichiarazione “finiremo quello che abbiamo iniziato” suscita in me una notevole preoccupazione, in quanto l’azione intrapresa tempo addietro avrebbe comportato conseguenze devastanti per la Repubblica di San Marino, qualora fosse stata completata senza che nessuno vi si fosse opposto.

Il momento è topico e pericoloso, simile se non peggio a quello che abbiamo vissuto e solo attraverso la coesione di tutti i cittadini sammarinesi che vogliono opporsi alla CRICCA sarà possibile salvare il paese.

Non dobbiamo sottovalutare questi segnali di avvertimento; in passato lo abbiamo fatto e il paese si è salvato miracolosamente, non avremo ulteriori possibilità di salvezza.

Non sto scherzando, si sono attrezzati per prendere il potere, affossare il paese e per farcela pagare a tutti.

Anche a te! Se ti sei opposto o lo stai facendo ora e sei contrario a perdere il Titano.

Un lettore