San Marino. Ineccepibile la richiesta di una Commissione d’Inchiesta sui COMPLICI POLITICI della CRICCA. … di un lettore

Cosa si può dire Marco della vicenda relativa all’attacco di Repubblica Futura a GiornaleSM?

Il dettaglio con il quale hai ricostruito tutto quanto successo direi che non necessita di altro commento , se non l’amara constatazione che tutta cambia per poi, alla fine, non cambiare nulla .

La tua richiesta di una Commissione d’Inchiesta sui COMPLICI POLITICI della CRICCA , fatta ai Reggenti è ineccepibile ma entrambi sappiamo, con assoluta certezza, che chi deve pagare non pagherà, che chi è all’estero rimarrà dov’è, a fare la bella vita alla faccia nostra e che su 60 consiglieri adesso in consiglio buona parte c’era gia’ al momento delle vicende della cricca e che buona parte di chi non è stato protagonista nella cricca ne ha fatte altre , sicuramente meno gravi, ma certamente non per questo non censurabili.

Lo sappiamo tutti. Perché anche molti giovani eletti pescano i voti dirottati loro da vecchi politici corrotti, impresentabili ma non per questo meno potenti ed in grado di muovere consensi riscuotendo crediti elargiti per anni ad un mare di cittadini altrettanto corrotti.

Un lettore