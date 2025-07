San Marino. Iniziati i lavori per la realizzazione dell’ascensore pubblico di Borgo Maggiore: interventi strategici per l’accessibilità e la valorizzazione del territorio

La Segreteria di Stato per il Territorio della Repubblica di San Marino informa l’avvio ufficiale dei lavori per la realizzazione dell’ascensore pubblico di Borgo Maggiore, un’infrastruttura che si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio storico.

L’intervento prevede la costruzione di un collegamento verticale tra il parcheggio di Campo della Fiera e la stazione della funivia, con accesso diretto a via Oddone Scarito e al Centro Storico di Borgo Maggiore, patrimonio UNESCO.

L’ascensore consentirà un più agevole accesso pedonale alla parte alta del borgo, eliminando le attuali barriere architettoniche e favorendo una mobilità sostenibile e inclusiva.

Il progetto, curato con particolare attenzione anche sotto il profilo architettonico e paesaggistico, valorizzerà l’area retrostante il centro storico, contribuendo a rafforzare l’identità culturale e la vivibilità di uno dei luoghi più rappresentativi del territorio sammarinese. Il completamento dei lavori è previsto per il mese di aprile 2026.

In parallelo, proseguono i lavori di riqualificazione del Centro Storico di Borgo Maggiore, con particolare riferimento all’area occupata dall’ex distributore di carburante, situato in prossimità dell’accesso all’ascensore.

A metà settembre 2025 è prevista la rimozione delle cisterne sotterranee e la completa sistemazione dell’area, che sarà trasformata attraverso la creazione di aiuole ornamentali. di un percorso pedonale, che collegherà direttamente la piazza con l’impianto elevatore e nuovi posti auto.

La Segreteria di Stato per il Territorio ribadisce il proprio impegno costante nella tutela e valorizzazione del territorio, promuovendo interventi pensati per rispondere alle reali esigenze della cittadinanza, in una visione che coniuga accessibilità, qualità urbana e salvaguardia del patrimonio storico e culturale.

San Marino, 18 luglio 2025