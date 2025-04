San Marino. Iniziative degli Istituti Culturali – Arti Performative Estate 2024

L’incontro con il territorio e lo stretto legame con i Castelli della Repubblica sono le premesse della programmazione estiva 2024 degli ISTITUTI CULTURALI – Arti Performative.

I Castelli di San Marino diventeranno protagonisti di un’offerta culturale e di intrattenimento intima e insolita con la rassegna “TRACCE POETICHE IN LUOGHI DESUETI” otto appuntamenti selezionati con particolare attenzione alla qualità, si alterneranno dal 3 luglio al 27 agosto nei Castelli di Montegiardino, Chiesanuova, Serravalle, Borgo Maggiore, Fiorentino e Città di San Marino.

Le proposte spazieranno tra le diverse arti performative: musica, teatro, comicità e costituiranno momenti di confronto e socialità in luoghi che per una serata da spazi desueti si trasformano in luoghi di cultura e d’incontro.

Primo appuntamento mercoledì 3 luglio a Montegiardino con il Teatro Patalò che presenterà ODISSEA AL MARE: un’avvincente racconto dell’Odissea narrato e rivissuto per un pubblico di adulti e ragazzi tratto dal testo Odissea, viaggio del poeta con Ulisse di Tonino Guerra.

Martedì 9 luglio a Chiesanuova con lo spettacolo SVERGOGNATA Antonella Questa porta in scena uno spettacolo ironico, dando voce e corpo a più personaggi.

Martedì 23 luglio a Serravalle (Lesignano) sarà la volta della musica con il concerto LET IT SWING del gruppo Sugarpie & the Candyman: i più grandi successi di Beatles e Louis Armstrong troveranno nuova vita e sonorità in perfetto stile swing e gipsy. Prima dello spettacolo dalle ore 19.00 aperitivo in vigna con prodotti a km0.

Mercoledì 31 luglio sempre nel Castello di Serravalle il gruppo Bandakadabra presenta FIGURINI: fiati e percussioni, swing, rocksteady, latin, balkan, una vera orchestra che unisce l’energia delle formazioni street al sound delle Big Band anni Trenta in uno stile di difficile definizione.

Mercoledì 7 agosto a Borgo Maggiore, Davide Enia presenta L’ABISSO: un racconto urgente, profondo, attuale per affrontare l’indicibile tragedia contemporanea degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo. Spettacolo vincitore di prestigiosi premi: Premio UBU 2019 “miglior nuovo testo italiano”, Premio Le Maschere del Teatro 2019 a Davide Enia come “miglior interprete di monologo” e Premio Hystrio Twister 2019 “miglior spettacolo della Stagione”.

Martedì 13 agosto il sito archeologico di Pennarossa nel Castello di Fiorentino, sarà la scenografia dello spettacolo

IL CASTELLO E LE SUE STORIE un luogo suggestivo e pieno di storia narrato da Paolo Rondelli accompagnato dalla musica di Simone La Maida e Marcello Abate.

Mercoledì 21 agosto a Borgo Maggiore ELVIS THE KING – la leggenda di Elvis Presley il re del rock’n roll. Uno spettacolo tra teatro e musica: Nicola Congiu, cantante di fama internazionale, interpreta Elvis e a raccontare la vita del Re sarà Giuseppe Esposto.

E’ in Città di San Marino che la rassegna si conclude martedì 27 agosto con il concerto STORIE ASSURDE del cantautore livornese Bobo Rondelli.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21,00 ad esclusione dell’appuntamento del 13 agosto previsto per le 18.30.

Ingresso € 5,00 – posti limitati, prenotazione presso Istituti Culturali 0549 882452 / info.istituticulturali@pa.sm

MACINARE CULTURA

Domenica 14 luglio alle ore 18.00, immerso nel lussureggiante scenario dei Mulini di Canepa si terrà il concerto “Quasi acustico” di Simone Zanchini fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale. L’appuntamento è promosso nell’ambito del progetto MACINARE CULTURA – Festival dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna; un’iniziativa alla quale gli Istituti Culturali aderiscono da 4 anni, finalizzata a valorizzare i mulini storici della regione, ospitando eventi teatrali, di danza e concerti, all’insegna di un turismo “lento e sostenibile”.

Al termine dello spettacolo degustazione di prodotti a Km0.

Ingresso € 5,00 – posti limitati, prenotazione presso Istituti Culturali 0549 882452 / info.istituticulturali@pa.sm

“CINEMA NEI CASTELLI”

Anche il cinema animerà l’estate a San Marino nei mesi di luglio e agosto con delle piccole rassegne cinematografiche all’aperto, indirizzate ai più piccoli e alle loro famiglie: film di animazione, fantasy e commedie per serate all’insegna della leggerezza offrendo occasioni di condivisione e d’incontro nelle piazze e nei parchi della Repubblica.

Dodici le proiezioni divise tra i Castelli di Serravalle, Borgo Maggiore, Domagnano e Montegiardino dall’ 8 luglio al 7 agosto.

Il primo appuntamento sarà a Serravalle in piazza Bertoldi lunedì 8 luglio con il live-action Aladdin: remake dell’omonimo film d’animazione Disney. A seguire 9 luglio, Il gatto con gli stivali 2: ultimo desiderio, il ritorno di uno dei personaggi più amati della saga di Shrek e mercoledì 10 luglio, Il piccolo Yeti: un racconto di amicizia, tenerezza e forza per una storia dal sapore classico.

Lunedì 15 luglio le proiezioni si sposterà nel Castello di Borgo Maggiore in Piazza Grande con il film: Il ritorno di Mary Poppins, sequel del film del 1964. Martedì 16 luglio, Ruby Gillman: la ragazza con i tentacoli, animazione buffa e colorata, che farà sorridere tutta la famiglia. Mercoledì 17 luglio Gli incredibili 2, con il ritorno della famiglia di supereroi firmata Disney Pixar.

Dopo una piccola pausa, il grande schermo da lunedì 29 luglio sarà a Domagnano nel Parco Don Elviro con Maleficent: la signora del male, Angelina Jolie di nuovo nella parte di Malefica. Martedì 30 luglio arrivano i buffissimi protagonisti di Pets 2: vita da animali e mercoledì 31 luglio Ralph spacca internet, il 57º classico Disney, che vede Ralph immergersi nel mondo di internet.

Si concluderà la programmazione nel Castello di Montegiardino in Piazzetta Alceste Preda Ferri lunedì 5 agosto con Big Hero 6 film d’animazione liberamente ispirato all’omonima serie di fumetti Marvel. Martedì 6 agosto, Zootropolis classico Disney vincitore del premio Oscar come miglior film d’animazione e mercoledì 7 agosto Dolittle, la storia del veterinario che sa parlare con gli animali.

L’INGRESSO ALLE PROIEZIONI E’ GRATUITO

ORA D’INIZIO 21,30

Info e trame sul sito www.sanmarinocinema.sm

In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate.