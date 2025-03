San Marino. Iniziato nuovamente il processo ”RACKET BADANTI”. Prossima udienza il 27 novembre

E’ nuovamente iniziato il processo denominato ”RACKET BADANTI’ che ha visto tre diversi Commissari della legge coinvolti in fase inquirente. Il procedimento in fase inquirente vede come giudice dibattimentale il Commissario della Legge Francesco Santoni.

I difensori delle imputate principali, Fatima Dzutseva e Felicia Doru, hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle violazioni del diritto di difesa durante la fase inquirente, con testimoni ascoltati senza la presenza delle difese. Santoni ha annunciato che le testimonianze saranno rinnovate nel dibattimento.

Il Procuratore del fisco Roberto Cesarini ha evidenziato la prescrizione di due dei quattro capi di imputazione. I legali degli imputati coinvolti hanno richiesto l’assoluzione o la conferma della prescrizione. Similmente, la Procura fiscale ritiene prescritto un reato contestato a Loretta Casadei, i cui avvocati hanno richiesto l’assoluzione, rifiutando la prescrizione e presentando una domanda riconvenzionale di risarcimento danni contro l’Iss.

L’Avvocatura dello stato ha chiesto il rigetto della domanda della difesa Casadei. È emerso un dibattito sulla rinuncia alla prescrizione, con questioni costituzionali pendenti. Il commissario Santoni valuterà queste circostanze, con una pronuncia attesa per la prossima udienza del 27 novembre, che potrebbe concludere il confronto sulle istanze istruttorie e testimoniali e aprire la fase dibattimentale su questo caso che interessa così tanto la pubblica opinione.

