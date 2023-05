San Marino Innovation: concluso il concorso Popri International Eusair Youth per giovani imprenditori. I sammarinesi si distinguono per originalità e idee innovative

La delegazione sammarinese, in competizione per la prima volta , si è distinta per la presentazione originale e l’idea innovativa incentrata sul riciclo di mozziconi di sigaretta.

Proprio l’Istituto per l’Innovazione, in collaborazione con il Dipartimento Affari Esteri , nel dicembre 2022, ha assunto l’incarico di referente per San Marino dell’iniziativa che collega il mondo giovanile con le opportunità imprenditoriali, selezionando l’idea progettuale sammarinese più innovativa e affiancando, con una propria figura, il team scelto per la competizione finale.

Prossimo appuntamento nel 2024 in Croazia.