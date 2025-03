San Marino. Innovazione Digitale in sanità: presentati i progetti realizzati dall’ISS negli ultimi anni e le nuove prospettive per il futuro 

L’utilizzo delle nuove tecnologie in sanità rappresenta un’opportunità straordinaria per migliorare l’efficienza e i servizi offerti ai cittadini. Proprio per questo motivo, l’Istituto Sicurezza Sociale ha lanciato dal 2022 un ambizioso piano di ammodernamento e innovazione dei suoi strumenti di interfaccia e comunicazione con gli assistiti sammarinesi.

I progetti portati a termine in questi anni e le nuove prospettive per il futuro sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa: ad intervenire, il Dott. Filiberto Casali, Responsabile dell’Ufficio Informatico dell’ISS, oltre che il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni e il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere.

In particolare, sono stati presentati i lavori di potenziamento ed evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico, che ora comprende referti ambulatoriali e diagnostici, lettere di dimissione, ricette, vaccinazioni, documenti, prenotazioni delle visite, prescrizioni e prestazioni fuori territorio. Il FSE serve annualmente 26.000 assistiti e riceve oltre 1.800.000 richieste annue, di cui 650 mila dedicate alla visualizzazione o download di referti. Questi dati, pongono il Fascicolo Sanitario Elettronico come il servizio digitale più utilizzato della pubblica amministrazione sammarinese.

Recenti implementazioni includono nel FSE la visualizzazione delle prescrizioni mediche, i piani terapeutici, i promemoria degli appuntamenti via SMS ed email.

Per permettere un accesso semplificato ai servizi ISS è stato inoltre completato lo sviluppo dell’applicazione SM-SALUTE, nativa per sistemi iOs e Android. Tra le cose che questo nuovo applicativo permette di fare troviamo un accesso semplificato al servizio FSE, la sincronizzazione degli appuntamenti con il calendario del dispositivo smartphone dell’assistito, la verifica delle code di chiamata sui Centri Sanitari territoriali e la chiamata diretta ai numeri ISS utili (Centri Sanitari, Pronto soccorso, Pediatria, ecc). L’applicazione SM-SALUTE è pensata in prospettiva per connettere gli assistiti alle strutture che erogano servizi ISS in entrambe le direzioni, in una logica di telemedicina.

Un’altra importante innovazione completata in questi anni è la creazione di un sito web specifico per la Farmacia Internazionale, dove ogni utente può trovare tutte le informazioni sul servizio, i foglietti illustrativi dei farmaci trattati, il modulo di richiesta informazioni. Il sito web è ottimamente indicizzato per promuovere al meglio fuori territorio i servizi offerti e riceve diverse migliaia di preventivi all’anno. Attualmente è in fase di sviluppo il modulo di richiesta ordine digitale, che mira a sostituire la pratica attuale che prevede l’invio di PDF via mail.

Non meno importanti, il servizio di SMS per il ritiro dei farmaci prenotati ma non subito disponibili e il servizio di richiesta di ricette e certificati online. Dalla loro attivazione, hanno subito riscontrato grande interesse e utilizzo da parte della popolazione: la media è di circa 400 SMS inviati al mese e di 90.000 richieste di ricette e certificati l’anno.

Per garantire la sicurezza dei dati, sono stati effettuati investimenti significativi, tra cui l’implementazione di una rete in fibra ottica, un sistema avanzato di filtro per la posta elettronica, la realizzazione di una terza sede per il backup dei dati e l’adozione di nuovi sistemi antivirus e pratiche di sicurezza.

Le future implementazioni da portare avanti nei prossimi anni prevedono un’unica, fondamentale, linea guida: l’eliminazione degli spostamenti non necessari degli assistiti, tramite la digitalizzazione di tutte le certificazioni e prescrizioni sul FSE, il contatto digitale con i medici curanti tramite chat e la gestione delle prenotazioni e prescrizioni direttamente durante le visite in presenza.

“I progetti presentati oggi testimoniano il nostro impegno e la nostra visione per un sistema sanitario più accessibile, efficiente e vicino ai cittadini – dichiara il Segretario per la Sanità e la Sicurezza Sociale Mariella Mularoni -. Il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico è un esempio concreto di come possiamo semplificare la vita dei nostri assistiti, riducendo la burocrazia e gli spostamenti, seguendo il principio chiave della digitalizzazione ‘far viaggiare le informazioni anziché i cittadini’. Stiamo lavorando per servizi più efficienti intervenendo anche dal punto di vista dell’innovazione tecnologica in sanità che rappresenta un’opportunità straordinaria in questo senso”.

“Oggi, l’uso quotidiano e diffuso di dispositivi digitali come gli smartphone, può rivoluzionare l’erogazione dei servizi sanitari, riducendo la necessità di spostamenti e i tempi di attesa – dichiara Filiberto Casali -. Il principio chiave della digitalizzazione è far viaggiare le informazioni anziché i cittadini, liberando i centri sanitari e i centralini dalle attività gestibili digitalmente e consentendo al personale medico di dedicare più tempo alle visite in presenza. Il nostro obiettivo è quello di fornire agli assistiti strumenti che proteggano non solo la loro salute, ma anche un bene altrettanto prezioso: il loro tempo”.

“Dai risultati concreti illustrati oggi possiamo certificare che l’Istituto Sicurezza Sociale ha rilanciato efficacemente anche l’utilizzo delle tecnologie digitali, lavorando sulla cultura di tutti gli attori interessati, affinché l’adozione del digitale e della sicurezza dei dati venga diffusa in tutti gli ambiti dell’Ente. Siamo consapevoli che il vero progresso che deriva dall’uso di tali tecnologie si misura rispetto ai vantaggi che produce ai cittadini, al personale sanitario e amministrativo e soprattutto quando questi vantaggi, e oggi ne abbiamo sentiti tanti, raggiungono tutti e senza costi per i beneficiari – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. I risultati esposti oggi rappresentano il sacrificio silenzioso del personale specializzato dell’intero Ufficio Informatico dell’ISS, che lavora assiduamente per la semplificazione, la trasparenza e la sicurezza delle procedure sanitarie, con evidenti e positivi risultati. Grazie a tutti.”

InnovazioneDigitaleinSanitàV3

Ufficio Stampa, 04 giugno 2024