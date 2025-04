San Marino. Installazione nuovo guardrail e illuminazione notturna. Solo critiche da parte dei residenti e dei sammarinesi

Recentemente l’introduzione di un nuovo sistema di illuminazione a Dogana ha suscitato una serie di critiche e preoccupazioni tra i residenti locali. Questi commenti sono stati condivisi sulla pagina Facebook del GiornaleSM, riflettendo una vasta gamma di preoccupazioni.

Alcuni cittadini hanno espresso timori sulla sicurezza, sottolineando che le nuove luci a LED, troppo luminose e posizionate ad altezza uomo, potrebbero compromettere la visibilità dei pedoni, soprattutto di notte. “Una illuminazione peggiore non si poteva avere”, lamenta un residente, preoccupato per il rischio che i pedoni non siano visibili al calar del buio.

Altri hanno paragonato l’ambiente circostante a un “luna park” a causa della scherzosa combinazione delle luci del velox e quelle del guardrail. “Sono passata questa mattina alle 6 e danno veramente fastidio queste luci a LED”, afferma un’altra cittadina, esprimendo disagio per la nuova installazione.

Inoltre c’è chi critica la realizzazione stessa, definendola un “lavoro inutile, costoso e pericoloso”. Preoccupazioni sono state sollevate anche riguardo la sicurezza dei motociclisti, con alcuni residenti che suggeriscono la necessità di una striscia di plastica per salvaguardarli, anziché i LED.

La questione estetica non è stata trascurata: molti commentatori hanno notato la rapida ossidazione del materiale volutamente utilizzato per il guardrail, che ha creato un effetto visivo spiacevole e arrugginito. Un residente ha espresso dubbi sulla funzionalità del sistema in condizioni invernali, dicendo che le luci a Borgo Maggiore potrebbero essere nascoste dalle sponde di neve che si realizzerebbero con la rotta neve.

Tutti i commenti sono negativi contro questa installazione che sono visibili sulla nostra pagina Facebook QUI