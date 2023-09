San Marino. Integrity: la formazione delle Nazionali giovanili si fa in casa

Novità, rispetto a quanto disposto nei recenti anni, in merito alla formazione delle Nazionali Under 17 ed Under 19 di tutta Europa a riguardo delle normative di contrasto al match-fixing e alla manipolazione di incontri di calcio. Se infatti in passato questi fondamentali momenti erano demandati all’Integrity Officer del paese ospitante il minitorneo di qualificazione agli Europei di categoria, dallo scorso agosto ogni Federcalcio è responsabile della formazione preventiva dei componenti le proprie selezioni giovanili nazionali.

Pertanto, l’Integrity Officer per San Marino – l’avvocato Massimiliano Rosti – ha fissato due riunioni, entrambe presso l’impianto di Acquaviva, dove incontrerà staff e soprattutto giocatori delle Nazionali Under 17 ed Under 19 di San Marino. Sarà l’occasione per molti di loro di conoscere per la prima volta rischi e metodi di comportamento previsti dalle normative di contrasto al match-fixing, tanto di stampo nazionale quanto di carattere internazionale. Infatti, anche la Repubblica di San Marino si è dotata di una apposita legge contro le frodi sportive pochi anni fa, anche su iniziativa della FSGC. Gli incontri sono fissati per i prossimi 2 e 5 ottobre, entrambi a partire dalle ore 18:00.

FSGC