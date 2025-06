San Marino. Integrity, Rosti al FIFA Global Integrity Programme

Nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 giugno si è svolto il secondo modulo relativo al FIFA Global Integrity Programme. Tra i partecipanti vi ha preso parte anche l’avvocato Massimiliano Rosti, Integrity Officer della Federcalcio di San Marino.

Un programma molto caldeggiato da FIFA che negli ultimi anni sta cercando di combattere sempre più il problema del match fixing e scommesse illegali. Il secondo di quattro moduli del programma – che terminerà a gennaio 2026 – si è concentrato sul tema di come sfruttare i quadri normativi internazionali e le partnership per combattere la manipolazione delle partite. Un problema globale che oggi coinvolge atleti, funzionari sportivi e gruppi criminali. È inoltre fondamentale avere una risposta coordinata tra federazioni calcistiche, autorità giudiziarie e organizzazioni internazionali. Per combattere tutto ciò, nel modulo FIFA sono stati esposti alcuni strumenti utili come la Convenzione ONU contro la Corruzione (UNCAC), la Convenzione ONU sul crimine organizzato (UNOTOC), la Convenzione del Consiglio d’Europa sullo sport, e il Codice Etico FIFA. Questi preziosi strumenti aiutano a prevenire, individuare e sanzionare la corruzione, ma devono essere adattati ai contesti locali.

Durante il corso – svoltosi on-line – i partecipanti hanno potuto osservare dei casi studio, effettuare esercizi pratici e assistere a diversi interventi da parte di esperti di sport, giustizia, università e settore privato – così come rispondere a quiz e attività tra una lezione e l’altra sulla piattaforma FIFA.

FSGC | Ufficio Stampa