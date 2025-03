San Marino. Intelligenza artificiale ed etica, il Segretario di Stato Righi interviene al Senato

A Palazzo Madama l’intervento alla conferenza sui temi dei valori umani e della trasformazione digitale

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi è intervenuto questa mattina alla Conferenza “Intelligenza artificiale ed etica, la società digitale verso un nuovo umanesimo?” organizzata presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica.

Insieme al Segretario di Stato hanno partecipato al Convegno il Senatore Ignazio Zulli, il Prof. Ubaldo Livolsi, il Prof. Raimondo Grassi, Monsignor Gianni Fusco e ad altri prestigiosi esponenti del mondo scientifico e imprenditoriale.

Al centro dell’incontro il tema dell’Umanesimo Digitale analizzato nella pubblicazione del Prof. Antonino Giannone edita da Laterza che tratta proprio il tema dei valori umani nella trasformazione digitale e nell’approccio con l’intelligenza artificiale e che è stato presentato nella stessa occasione.

“Siamo di fronte ad una vera rivoluzione -ha detto il Segretario di Stato Fabio Righi- superiamo le scoperte del passato, siamo di fronte ad una tecnologia che rischia di essere alienante in un momento storico in cui dobbiamo affrontare anche una pesante crisi dei valori. La centralità dell’uomo dovrà essere garantita, l’auspicio è che Intelligenza Artificiale sia al servizio dell’uomo e non arrivi mai a sostituirlo. Riusciremo a gestire lo sviluppo dell’intelligenza artificiale solamente se l’uomo imparerà a conoscerla a fondo e la gestirà sulla base dei valori umani”.

L’occasione si è rivelata utile per presentare i passi avanti fatti da San Marino nell’ambito della digitalizzazione della transizione digitale.

San Marino, 21 maggio 2024 (1723 dFR)