San Marino. Interim di due dicasteri. Oggi alle 14 la diretta streaming della conferenza stampa del Congresso di Stato

Oggi, alle 14:00, il Congresso di Stato terrà una conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta streaming.

Dopo la riunione di questa mattina, il Congresso di Stato, probabilmente al completo, annuncerà il nome dei due segretari che, per un periodo limitato (interim), si occuperanno dei dicasteri della Sanità e degli Interni. Queste posizioni sono rimaste vacanti dopo le dimissioni di Ciavatta e della Tonnini.

La conferenza stampa sarà sicuramente un evento da non perdere e GiornaleSM la pubblicherà in diretta per la sua audience. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale.