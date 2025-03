San Marino. Interventi organizzativi e nuovi orari di apertura dell’Ufficio Elettorale dello Stato

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP), il Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia (AIG), l’Ufficio Segreteria Istituzionale e lo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali – Ufficio Elettorale di Stato comunicano che in data 24 maggio 2024 si è tenuta la seduta del Consiglio di Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, allargata al Direttore della Funzione Pubblica, per definire e coordinare gli interventi organizzativi da attuarsi in vista della prossima tornata elettorale.

Il Consiglio di Dipartimento ha convenuto quanto segue:

-lo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali – Ufficio Elettorale di Stato supervisionerà il potenziamento delle strumentazioni informatiche necessarie alla predisposizione di documenti di autentica di foto e di firma rispetto a quelle attualmente in uso, procedendo al noleggio di n.6 macchine da installare presso i locali sede dell’ufficio medesimo. Verranno, perciò, create nuove n.6 postazioni di lavoro a servizio dell’utenza. Il Consiglio di Dipartimento ha ritenuto di non richiedere ulteriori apparecchiature per la produzione di carte di identità in quanto i tempi tecnici necessari per la loro fornitura ed installazione (almeno 15 giorni) sarebbero risultati eccessivamente lunghi rispetto alla scadenza elettorale;

-si procederà all’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico degli uffici dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali – Ufficio Elettorale di Stato fin dalla corrente settimana, attivando – tramite la DGFP – l’istituto della flessibilità programmata /straordinaria a recupero introdotto dal recente Accordo Governo-Organizzazioni Sindacali per il Rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del Pubblico Impiego per il Triennio 2022/2024.

L’orario di apertura al pubblico dell’UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali- Ufficio Elettorale di Stato per le prossime due settimane, festivi e giornate di riposo compresi, sarà:

-fino a giovedì 30 maggio 2024 compreso (Corpus Domini): dalle 8:30 alle 18:30;

-da venerdì 31 maggio 2024 all’8 giugno (compresi i festivi) dalle 9:00 alle 19:00;

-il 9 giugno 2024 (data delle elezioni) dalle 7:00 alla chiusura dei seggi elettorali.

-ai fini del rafforzamento delle risorse umane presso l’Ufficio interessato, il Direttore del Dipartimento AIG attiverà, in applicazione dell’articolo 10 del Decreto Delegato 31 maggio 2022 n.86, l’istituto della libera mobilità intradipartimentale, disponendo la riattribuzione meramente temporanea di personale dell’Ufficio Segreteria Istituzionale presso lo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali – Ufficio Elettorale di Stato per le suindicate due settimane. Al personale temporaneamente riattribuito sarà fornita la formazione necessaria per la gestione delle summenzionate n.6 postazioni di lavoro aggiuntive.

Il rafforzamento delle dotazioni umane e strumentali dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali- Ufficio Elettorale di Stato per le prossime due settimane (sino a domenica 9 giugno p.v.) verrà attuato mediante l’applicazione di istituti normativi ed organizzativi già previsti e regolati nell’Amministrazione proprio per fare fronte al temporaneo incremento dell’operatività degli uffici.

In occasione della prossima tornata elettorale, all’ “ordinario e certo” aumento dei carichi di lavoro legato alla celebrazione delle elezioni potrebbero aggiungersi concomitanti ulteriori esigenze di servizio “straordinarie e presumibili” connesse al rilascio di documenti di riconoscimento ai cittadini non residenti.

L’Amministrazione, perciò, in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia ed efficienza, ha ritenuto di strutturarsi preventivamente anche per fare fronte al predetto aumento “straordinario” dei carichi di lavoro, quantunque, allo stato, meramente ipotizzabile.

Il Direttore della Funzione Pubblica coglie l’occasione per ringraziare i Dirigenti del Dipartimento AIG e per esprimere il proprio sincero apprezzamento verso i dipendenti dell’Ufficio Segreteria Istituzionale e dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali – Ufficio Elettorale di Stato i quali, come nella stragrande maggioranza dei casi accade nel pubblico impiego, dimostrano piena consapevolezza della funzione pubblica esercitata nonché forte spirito di servizio ed attaccamento all’Amministrazione.

Avv. Manuel Canti – Direttore della Funzione Pubblica

Avv. Romina Parenti – Direttore di Dipartimento AIG

Avv. Giovanna Crescentini – Dirigente UO Ufficio Segreteria Istituzionale

Avv. Marialaura Marinozzi – Dirigente UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali – Ufficio Elettorale di Stato

San Marino, 27 maggio 2024/1723 d.f.R.