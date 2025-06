San Marino. Intervento del Presidente Maria Grazia Angeli all’Assemblea Annuale AOS del Maggio 2025

Buona sera a tutti, colgo l’occasione per rivolgere a tutti voi un caro saluto e il ringraziamento per la vostra gradita presenza. Come ogni anno, in questo periodo viene convocata l’Assemblea annuale della nostra Associazione per l’approvazione del bilancio. Non mi soffermo sui numeri, lasciando a chi ne ha le competenze l’onere di farlo.

Mi limito a fare il punto sulle attività portate avanti in questi dodici mesi e sul cammino fatto sulla strada che ci ha sempre caratterizzato in questi oltre 30 anni di operatività sul territorio. Rispetto agli anni precedenti il numero delle persone a cui il nostro personale ha prestato adeguata assistenza domiciliare è rimasto pressoché invariato, con l’inserimenti di alcuni nuovi pazienti. Il lavoro è stato, come sempre, pregevole e l’apprezzamento che la popolazione ci riserva ne è un indicatore inconfutabile.

Ovviamente mi sento di ringraziare tutto il nostro personale: infermiere, psicologa, segretaria, che continuano a dare cura e supporto a tutti i malati oncologici e ai loro familiari con grande professionalità e dedizione.

Per aiutarvi a capire l’entità del lavoro svolto, vi comunico i dati dei pazienti seguiti dalla psico-oncologa Dott.ssa Nicolosi 133 di cui 50 familiari e 83 pazienti, quelli degli infermieri 205 con 51 decessi, 2660 accessi ai domicili e 128 visite domiciliari con l’oncologa Dott.ssa Santelmo.

Come sapete, da qualche anno ci stiamo battendo perché possa vedere la luce la creazione di una struttura adeguata all’assistenza e la cura delle persone colpite da malattia oncologica. Sto parlando dell’Hospice, un reparto protetto, nel quale le persone malate di tumore possano ricevere le migliori cure possibili, nel quale venga assicurata la massima dignità e la più alta qualità della vita e dove le persone possano essere assistite costantemente anche dai loro familiari. L’Hospice rappresenta la sublimazione del concetto a noi tanto caro de “la persona al centro”; perché i malati di tumore non siano solo pazienti privi di identità ma persone, ognuna con la propria storia, le proprie esigenze e le proprie emozioni.

Siamo in attesa che questo progetto, da noi caldeggiato e in parte anche finanziato, possa finalmente vedere la luce, uscendo dalle secche delle complicazioni burocratiche. Vorremmo che il 2025, anche se siamo oramai al giro di boa, possa essere l’anno nel quale l’Hospice diventi finalmente una realtà. Sono anche particolarmente orgogliosa di sottolineare, questa sera, un altro importante tassello che l’Associazione Oncologica può vantare di aver contribuito ad inserire nel mosaico della nostra collettività: l’approvazione della Legge sull’oblio oncologico, da noi fortemente voluta, elaborata e presentata al Consiglio Grande e Generale sotto forma di Legge di iniziativa popolare.

Una conquista di cui andiamo assolutamente fieri e che costituisce un importante passo in avanti nella tutela delle persone colpite da malattia oncologia, il rispetto della loro privacy e la lotta ad ogni forma di discriminazione per ragioni sanitarie. Ringrazio per questo tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, in particolare l’Avvocato Maria Selva, l’intero Direttivo dell’Aos e le forze politiche che hanno accolto la nostra convinta sollecitazione, dimostrato la necessaria comprensione verso le esigenze che mettevamo in evidenza e la giusta sensibilità per il raggiungimento di questo importante risultato sociale.

Abbiamo appena firmato il rinnovo della convenzione fra la nostra Associazione e l’Istituto Sanità e Sicurezza Sociale, in particolare con il Reparto di Oncologia, per il proseguimento della nostra attività a fianco della struttura ospedaliera per l’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici e anche questo rappresenta un nuovo stimolo per proseguire nella nostra azione con sempre maggiore determinazione.

Pensiamo di attivare una serie di iniziative rivolte al benessere dei pazienti e delle famiglie, per sempre cercare di soddisfare e rispondere ai bisogni della cittadinanza. Di queste vi daremo tempestiva comunicazione non appena i progetti saranno formalizzati.

Vorrei concludere con un grande ringraziamento esteso all’intera popolazione della Repubblica di San Marino, che con il loro appoggio convinto e il sostegno deciso all’opera che attraverso il nostro personale svolgiamo con passione e perizia ci offrono le condizioni per poterlo fare sempre al meglio. Il vostro generoso 3X1000 è un implicito riconoscimento e un fragoroso apprezzamento del nostro impegno, ad ogni livello, e alla nostra azione di volontariato. Ringrazio i sindaci revisori e tutti i membri del Direttivo, che prestano la loro disponibilità volontariamente. Infine, non ultimo, il ringraziamento al Notaio Antonella Bonelli, preziosa collaboratrice e volontaria; allo Studio del Dott. Alessandro Bianchini, alla ditta Paper Service di Andrea Bernardini, alla Concessionaria Interauto di Zonzini per la manutenzione gratuita delle autovetture, a Banche, enti, industrie, e a coloro che, assieme ai privati cittadini che ho appena citato, con le loro donazioni permettono la continuità dei nostri servizi. Grazie. Di cuore.