San Marino. Intervento della Polizia Civile nel Castello di Fiorentino: scoperte sostanze stupefacenti e diversi giovani coinvolti

Nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio, le forze di polizia di San Marino sono intervenute nel Castello di Fiorentino a seguito di una richiesta di soccorso. Un’ambulanza è stata chiamata in un’abitazione, dove si trovava un giovane cittadino sammarinese in stato di apparente incoscienza. Il ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Durante l’intervento, gli agenti hanno scoperto che nell’appartamento erano presenti altre dodici persone, tutte di età simile e di diverse nazionalità. Tra queste, alcune risultavano positive all’uso di sostanze stupefacenti. Le perquisizioni personali e dei locali hanno portato al ritrovamento di diverse quantità di droga, che sono state sequestrate e saranno sottoposte ad analisi.

L’episodio ha portato a un’ulteriore attività investigativa da parte delle autorità sammarinesi, impegnate a fare chiarezza sul contesto e sulla presenza di sostanze illegali nell’abitazione.