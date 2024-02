SAN MARINO. INVASO IDRICO: UNA PRIORITA’ PER LA PROSSIMA LEGISLATURA … di Paolo Forcellini

Quello della criticità idrica a San Marino, con la primavera alle porte, dopo un inverno, per ora, senza precipitazioni nevose e con piogge quasi inesistenti e con i cambiamenti climatici in atto e con i quali si dovrà fare i conti, è diventato un problema che si abbatterà su noi cittadini ma che dovrà cercare di risolvere l’Azienda per soddisfare il fabbisogno di acqua per l’intero territorio.

Ecco allora tornare di attualità, dopo ventenni in cui se ne parla e riparla, la realizzazione di un invaso idrico nella Repubblica perché possa anche se in parte soddisfare le esigenze della cittadinanza.

Questo un obiettivo che credo sia necessario inserire nei programmi dei partiti che saranno presentati in occasione della futura campagna elettorale per le elezioni di autunno.

Basta con promesse inattuabili come ferrovie, ospedali, monorotaie o dirigibili, si programmino obiettivi che possano effettivamente portare benefici alla popolazione, e non fare voli pindarici che spesso rasentano il ridicolo.

L’invaso è diventato una priorità, inutile nasconderlo o non volerlo capire. Vediamo quale forza politica sarà vorrà capace di proporlo agli elettori.

Paolo Forcellini