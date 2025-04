San Marino. Investita una donna a Serravalle: l’incidente avvenuto sulle strisce pedonali

Una donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Serravalle, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30. L’incidente è avvenuto in Via IV Giugno, sulla corsia discendente della superstrada, mentre la vittima, una sammarinese del 1947, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La donna è stata colpita da un’auto Suzuki, guidata da una donna di 57 anni originaria di San Marino.

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118. Dopo aver stabilizzato la donna, che si trovava cosciente al momento dell’arrivo dei sanitari, è stata trasferita al pronto soccorso dell’Ospedale di Stato per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine, in particolare due pattuglie della Polizia Civile, stanno attualmente indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica dell’incidente e stanno raccogliendo le dichiarazioni di alcuni testimoni presenti al momento del sinistro.