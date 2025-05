San Marino. Invito per la società civile a partecipare alla “Conferenza Helsinki+50: respecting the legacy, preparing for the future”

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera comunicare la cittadinanza di un’iniziativa molto importante organizzata dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

In particolare, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Atto finale di Helsinki, la Finlandia organizzerà una conferenza di alto livello che si terrà il 31 luglio 2025 dal titolo “Helsinki+50: respecting the legacy, preparing for the future”.

Se da un lato la conferenza intende rispettare e rendere omaggio all’eredità di Helsinki del 1975, essa offre altresì l’opportunità per discutere su come salvaguardare meglio la sicurezza europea per tutti gli Stati partecipanti e avere una visione per il futuro dell’OSCE.

La conferenza metterà in evidenza il ruolo della società civile nel promuovere il rispetto dei principi e degli impegni dell’OSCE e fornirà una piattaforma per discutere di come diversi attori possono lavorare insieme per affrontare le minacce alla pace, ai diritti umani e alla democrazia.

Per tale ragione, gli attori della società civile sammarinese sono invitati a partecipare e a presentare proposte per eventi collaterali alla Conferenza. Tuttavia, poiché il numero di slot è limitato, alle organizzazioni della società civile eventualmente interessate viene suggerito di presentare le loro idee per eventi collaterali entro il 25 maggio 2025 alle 21.00 (CET).

Il team designato della Presidenza contatterà successivamente tutte le parti per comunicare gli esiti della selezione entro il 4 giugno 2025.

Per reperire il modulo di richiesta di partecipazione, nonché per ogni eventuale informazione più dettagliata in merito all’iniziativa, si rimanda al sito: https://um.fi/osce25fi/helsinki-50.

San Marino, 15 maggio 2025/1724 d.f.R.