San Marino. IPA ADRION (2021-2027): nuova data per Infoday sammarinese in merito alla prima “call for proposals”

A seguito dell’annullamento del National Infoday sammarinese, riguardante il primo bando (call for proposals) di IPA ADRION, previsto per lo scorso 16 maggio, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e il Dipartimento Affari Esteri informano che è stato riproposto per il prossimo 31 maggio, presso la Sala Montelupo di Domagnano. L’Infoday darà spazio all’esperienza dei funzionari del Segretariato Congiunto di IPA ADRION che illustreranno i dettagli tecnici del bando, il funzionamento e le modalità di presentazione della proposta progettuale. Seguirà dibattito aperto alle domande e curiosità del pubblico in sala. Si inoltra in allegato il programma dell’evento. Si raccomanda l’iscrizione online al link entro il 30 maggio 2023.

Segreteria di Stato Esteri