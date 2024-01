San Marino. ISS: Al via da questa mattina il nuovo servizio di promemoria via SMS ed e-mail per appuntamenti e visite

Ha preso avvio questa mattina, come anticipato lo scorso 19 dicembre dal Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni e dal Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, il nuovo servizio di promemoria appuntamenti via SMS ed e-mail, una soluzione innovativa per ricordare agli assistiti le date e gli orari delle visite e degli esami diagnostici presso l’Ospedale di Stato e le sedi territoriali.