San Marino. ISS. Aperte le iscrizioni ai corsi OSS e AUSTEC

L’ISS, in collaborazione con il CFP, presenta due importanti opportunità formative:
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) • 30 posti disponibili • 1.000 ore di formazione (550 teoriche + 450 tirocinio) • Inizio: 10 novembre 2025 • Scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2025 ore 12:00 • Quota: €600
AUSILIARIO TECNICO TRASPORTO PROTETTO (AUSTEC) • 10 posti disponibili • 200 ore di formazione • Inizio: 14 ottobre 2025 • Scadenza iscrizioni: 7 ottobre 2025 ore 12:00 • Quota: €600
Come iscriversi:
* Cittadini e residenti sammarinesi ? www.gov.sm (IOL – Istanze On Line)
* Stranieri non residenti (solo corso OSS) ? CFP Serravalle
Questi corsi rappresentano la continuazione del programma di rilancio della formazione sanitaria, dopo il successo del corso per Autista Soccorritore!
Per maggiori informazioni: www.iss.sm | www.cfp.sm
“Questi nuovi corsi rappresentano la concreta prosecuzione del programma di rilancio della formazione sanitaria che abbiamo riavviato con successo – dichiara il Direttore Amministrativo Manuel Canti -. Dopo il corso per Autista Soccorritore, continuiamo ad ampliare l’offerta formativa per dotare l’ISS di personale sempre più specializzato e qualificato. La formazione di Ausiliari per il Trasporto Protetto e di Operatori Socio Sanitari risponde a esigenze concrete del nostro sistema sanitario e sociale, garantendo servizi di qualità sia per i cittadini con disabilità che per tutti coloro che necessitano di assistenza”.
“Il successo di iscrizioni del precedente corso, confermano la validità del modello di collaborazione avviato e che si rafforza ora con i due bandi – sottolinea la Dirigente del Centro di Formazione Professionale Susy Serra -. L’accordo quadro con l’ISS sta producendo risultati eccellenti e questi due nuovi percorsi formativi dimostrano come la sinergia istituzionale possa rispondere efficacemente alle esigenze del territorio. Dalla formazione per l’emergenza sanitaria all’assistenza sociale specializzata, stiamo costruendo un sistema formativo integrato che rappresenta un’eccellenza per la nostra Repubblica”.