San Marino. ISS. Certificati di esistenza in vita: accordo tra ISS e 8 comuni limitrofi 

L’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino annuncia altri 8 accordi riguardanti i certificati di esistenza in vita.

I titolari di pensione erogata dall’ISS e residenti nei comuni di Novafeltria, Sassofeltrio, Pennabilli, Montegrimano Terme, Santarcangelo di Romagna, Mercatino Conca, Montescudo – Monte Colombo e San Leo a partire già dal corrente mese di giugno 2025, non saranno più tenuti a inviare o consegnare il certificato all’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’Istituto. Non sarà inoltre necessario recarsi fisicamente agli sportelli di tali Comuni, perché saranno gli stessi uffici a scambiarsi reciprocamente dati e informazioni richiesti.

Ciò è reso possibile grazie a una procedura informatica già testata tra gli uffici pubblici e che elimina così l’onere per i pensionati di richiedere il certificato e spedirlo all’Ente sammarinese.

Si tratta di una evoluzione importante verso la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi fiscali, che riduce la burocrazia e che ha già visto la stipula di tali accordi nei mesi scorsi con il Comune di Rimini, il Comune di Coriano e il Comune di Verucchio.

In totale, sono circa 1.800 i pensionati coinvolti da tutti gli accordi in essere fin qui raggiunti dall’’Istituto per la Sicurezza Sociale, che si impegna a continuare a lavorare per la comodità e il benessere dei suoi pensionati, garantendo al contempo la sicurezza e l’integrità del processo previdenziale.

“Questi ulteriori accordi confermano l’impegno della Repubblica di San Marino nel raggiungere collaborazioni efficaci con le amministrazioni locali italiane – afferma il Segretario di Stato con delega alla previdenza Stefano Canti -. Si tratta di un tangibile passo che mira a ridurre ulteriormente la burocrazia e semplificare le procedure per i pensionati, continuiamo a garantire la qualità dei servizi che offriamo, tutelando nel contempo la sicurezza e l’affidabilità del sistema pensionistico. Questo risultato è il frutto di un lavoro congiunto che guarda al futuro e pone le persone al centro delle nostre politiche.”

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni ISS, al numero 0549 994427.

Ufficio Stampa, 17 giugno 2025 – 1724 d.F.R.