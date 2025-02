San Marino. ISS. Conferenza stampa di venerdì 22 novembre ore 12.00 sala il Monte. “Presentazione dati relativi all’indagine di sorveglianza zero-due anni”

Le organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’UNICEF, promuovono lo sviluppo di politiche nazionali a favore di interventi nella prima infanzia, con l’obiettivo di offrire a ogni bambino il miglior inizio possibile anche in un’ottica di contrasto alle disuguaglianze. I primi 1.000 giorni di vita, compresi tra l’epoca pre-concezionale e i primi due anni di vita dei bambini, sono infatti un periodo di valenza strategica per lo sviluppo mentale e fisico di ogni individuo.

L’Authority Sanitaria con la UOC Pediatria, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità italiano, hanno presentato i primi risultati del Sistema di Sorveglianza 0-2 anni a San Marino che si inserisce negli interventi della prima infanzia cercando di individuare i principali determinanti di salute del bambino.

L’indagine, svoltasi tra Luglio 2023 e marzo 2024, intervistando le mamme dei bimbi della fascia di età 0-2, raccoglie dati di popolazione con l’obiettivo di identificare fattori protettivi e di rischio, definire le priorità di intervento e promuovere politiche e azioni di salute pubblica nell’area dello sviluppo della prima infanzia e confrontare i risultati con quelli dei territori limitrofi italiani.

Dai dati si rileva che a San Marino la prevenzione attraverso l’assunzione prima del concepimento fino all’allattamento del bambino con acido folico è altamente coperto, oltre 95% delle donne lo assume. Molto positivi sono i dati rilevati in relazione al consumo di tabacco in gravidanza, all’allattamento esclusivo e alla lettura di libri sin dai primi mesi di vita.

Più preoccupanti sono i dati relativi al consumo di alcool in gravidanza, con oltre 37%, la difficoltà nell’uso del seggiolino, l’uso di schermi da parte dei bambini di 11-15 mesi.

Fra i parametri che più differenziano con l’Italia è il basso numero di mamme in relazione all’intenzione di fare tutte le vaccinazioni in futuro con solo il 54% delle mamme sammarinesi contro oltre 70% dell’Italia.

On.le Mariella Mularoni nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della raccolta continua e sistematica delle informazioni fornite dalle indagini di sorveglianza quali elementi fondamentali per coloro che devono progettare, realizzare e valutare interventi di salute pubblica e contemporaneamente sono elementi fondamentali per le scelte di politica sanitaria.

Il dr. Claudio Muccioli ringrazia tutti gli operatori della UOC di Pediatria per la collaborazione e l’impegno profuso nel raccogliere le informazioni coinvolgendo le neo mamme e sottolinea come anche a San Marino siano presenti importanti fattori di discriminazione che si possono ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute e benessere dei nostri bambini e futuri ragazzi.

Per il prof. Giovanni Capelli il progetto sulla Sorveglianza Bambini 0-2 anni è una grande iniziativa che rientra tra i sistemi di sorveglianza di rilevanza nazionale promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. L’obiettivo è quello di rilevare informazioni su alcuni determinanti di salute del bambino in epoca periconcezionale e nei primi due anni di vita al fine di produrre indicatori, in parte richiesti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, che consentano confronti territoriali e intertemporali. E’ per noi importante aver inserito nel progetto anche San Marino che pur nel limite dei sui numeri può comunque annoverare il valore di una indagine globale/nazionale che ne riconosce un elevato valore statistico.

La dr.ssa Elisabetta Muccioli rimarca l’importanza dei dati presentati soprattutto quando questi vengono confrontati con quelli italiani e delle due regioni a noi limitrofe che ci possono dare una linea di indirizzo nei futuri programmi di prevenzione come l’attenzione all’assunzione di alcol in gravidanza e in allattamento.

Per chi è interessato ad approfondire l’argomento può scaricare il documento integrale sul sito dell’Authority Sanitaria al link https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Authority-Sanitaria/Sistema-informativo-Sanitario/Sistema-di-Sorveglianza-0-2.html

Programma della conferenza

Ore 12.00 breve saluto del Segretario alla Sanità on.le Mariella MULARONI

Ore 12.10 presentazione dell’indagine zero – due in Italia, relatore il prof Giovanni CAPELLI Direttore del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute presso l’Istituto Superiore di Sanità (in caso di impossibilità ad essere presente interverrà da remoto)

Ore 12.35 presentazione dell’indagine zero – due a San Marino, relatore dott. Claudio MUCCIOLI, direttore Authority Sanitaria

Ore 12.50 saluto della dott.ssa Elisabetta MUCCIOLI direttore UOC Pediatria

Ore 13.00 chiusura