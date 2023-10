San Marino. ISS: Cordoglio per la scomparsa del dr. Sergio Pasotti 

Il Direttore Sanitario dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, anche a nome del Comitato Esecutivo e di tutto il personale dell’ISS, intende esprimere sentimenti di vicinanza e profonda commozione alla famiglia del dr. Sergio Pasotti, scomparso recentemente.

Professionista di alto profilo, il dr. Pasotti ha collaborato per tanti con l’ISS in qualità si specialista allergologo, dando prova, nella sua lunga esperienza di possedere qualità non comuni a dimostra zione dell’elevata professionalità, competenza e preparazione.

L’intero Istituto intende stringersi attorno alla famiglia per far giungere la propria vicinanza in questo momento di profondo dolore.

Ufficio stampa, 23 ottobre 2023