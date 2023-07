San Marino. ISS: L’Oculistica di San Marino tra i principali protagonisti al XXI Congresso Internazionale SICCS0 

Si è svolto a Catania da giovedì 29 giugno a sabato 1° luglio, il XXI Congresso SICCSO – Società Internazionale Cornea, Cellule Staminali e Superficie Oculare, convegno internazionale di spicco nel campo dell’oculistica che può fregiarsi della partecipazione di relatori provenienti da 33 Paesi.

La Repubblica di San Marino e in particolare il reparto oculistico dell’Ospedale di Stato guidato dal Dr. Alessandro Mularoni è stato grande protagonista della rassegna a cui hanno preso parte, oltre al Responsabile del reparto specialistico, anche altri colleghi sammarinesi impegnati nella presentazione di comunicazioni orali e Poster scientifici.

Proprio per la preziosa attività svolta nel campo delle malattie della cornea e della superficie oculare, il Dr. Mularoni ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: durante i lavori del Congresso, infatti, è stato il relatore della Medal Lecture, il contributo più importante dal punto di vista scientifico dell’intero convegno.

Tra gli argomenti oggetto dell’intervento dal palco in seduta plenaria, il dr. Mularoni ha parlato delle Terapie conservative per curare il Cheratocono, malattia degenerativa della cornea che si verifica quando la membrana perde rigidità e resistenza e il suo tessuto si assottiglia e si deforma. Le persone che soffrono di Cheratocono sono in costante aumento e fino a pochi anni fa l’unico modo per curare tale patologia era il trapianto di cornea.

“Oggi – spiega il dr. Mularoni – esistono terapie conservative che riescono a stabilizzare il disturbo e evitare il trapianto, tra cui l’impianto di anelli intracorneali o il cross linking, una metodica ricostruttiva che cerca di aumentare i legami tra le fibre del collagene corneale”.

Tra gli altri argomenti oggetto dell’intervento anche un focus sui pazienti adulti con Cheratocono e che sviluppano la Cataratta. In particolare, sono state presentate due tipi di lenti utilizzate per la cura di questa particolare condizione clinica.

Come ogni anno, il programma scientifico dell’evento è stato di assoluto livello, presentando i migliori approcci di cura alle patologie corneali e non solo. In due specifici panel, infatti, le dottoresse di San Marino, Eleonora Marcheggiani e Maria Mazzoni hanno illustrato i risultati di loro ricerche: nel primo caso un nuovo approccio al trattamento delle opacità corneali, nel secondo i risultati ottenuti nell’esperienza terapeutica sul campo nell’utilizzo degli anelli intracorneali. Sono stati inoltre presentati 2 poster prodotti dall’equipe dell’Ospedale di Stato riguardanti le manifestazioni oculari in corso di mieloma multiplo e l’utilizzo di lenti a contatto a serbatoio.

“Sono molto orgoglioso di questo prestigioso riconoscimento – afferma il dottor Alessandro Mularoni – che è stato possibile conseguire anche grazie ai colleghi che mi affiancano e a chi in questi anni ha sostenuto lo sviluppo e gli investimenti nell’attività specialistica di oculistica dell’ISS. Stiamo portando avanti da tempo attività clinica e chirurgica e al contempo anche attività di ricerca medico scientifica ai massimi livelli, garantendo in Repubblica tutte le attività oggi possibili, grazie a professionisti preparati e strumentazione aggiornata”.

“La partecipazione in ruoli di primo piano di professionisti in consessi internazionali – dichiara il Direttore Sanitario Sergio Rabini – è la conferma dell’importante lavoro che viene svolto quotidianamente dall’Istituto. Possiamo affermare di poter contare su un servizio che rappresenta una eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Dobbiamo essere fieri e orgogliosi di avere professionisti di questo calibro che lavorano per l’ISS e quindi per la nostra comunità”.

“Il lavoro scientifico presentato dal Dr. Mularoni– conferma il Direttore Generale Francesco Bevere – sostiene la coerenza della scelta di rafforzare e supportare le competenze sviluppate presso l’Ospedale di Stato dal Direttore del reparto oculistico e dai suoi collaboratori”.

“I risultati raggiunti dall’area oculistica dell’Ospedale saranno ampiamente supportati anche nel prossimo futuro – conferma il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni -, rendendo pienamente operativo, tra l’altro, il Centro per lo Studio e la Cura della Miopia, già previsto nella nuova proposta di Atto Organizzativo”.