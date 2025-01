San Marino. ISS. Modello IGR “G” dei redditi da pensione: da quest’anno, visualizzabile sul portale PA

In un’ottica di ulteriore promozione dell’utilizzo della modalità telematica nelle comunicazioni fra utenti ed Amministrazione, si comunica che sarà possibile visualizzare i Modelli IGR “G” riferiti ai redditi da pensione percepiti nel 2023, sul servizio online “ARPA – Archivio Posizioni Assicurative” e “IGR G – Imposte Dirette Patrimoniale” offerto dal Portale della Repubblica di San Marino https://www.gov.sm.

Per accedere al servizio online è necessario possedere un utente e password; se la persona non ha mai utilizzato il portale, deve procedere con la registrazione utente.

Ogni utente può accedere solo ai propri dati, quindi per visualizzare i dati per un proprio parente sarà necessario inserire la delega.

L’invio del modello IGR “G” anno 2023, avverrà, per l’ultima volta, in formato cartaceo per posta ordinaria, per permettere di adeguarsi alla nuova procedura in tempo utile.

Ufficio Stampa, 26 marzo 2024