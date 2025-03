San Marino. ISS. Open Day Emicrania: il 27 maggio anche San Marino aderisce al programma di visite e servizi gratuiti di oltre 130 Ospedali Bollino Rosa

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12% degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante.

Per questo motivo, Fondazione Onda, in occasione della Settimana nazionale dedicata al mal di testa, nella giornata del 27 maggio 2024 coinvolgerà gli ospedali con il Bollino Rosa per promuovere la seconda edizione dell’(H)Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, infopoint, conferenze e distribuzione di materiale informativo per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle cefalee.

Anche l’Istituto Sicurezza Sociale, tramite il suo reparto di Neurologia, aderisce a questa importante iniziativa di sensibilizzazione, offrendo visite neurologiche con valutazione olistica del paziente per un trattamento multidisciplinare, secondo le più moderne ed efficaci linee guida per la cura dell’emicrania. Per maggiori informazioni e prenotazioni, sarà possibile contattare la segreteria del reparto di Neurologia al numero 0549 994302 o inviare una email a segreteria.neurologia@iss.sm.

In territorio sammarinese, le persone che soffrono di cefalee in forma cronica sono circa 200, numero in crescita costante nell’ultimo triennio. Un dato che ha spinto i professionisti dell’ISS a elaborare un apposito Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (in gergo medico PDTA), che verrà presentato il prossimo 28 giugno con la partecipazione della prof.ssa Sabina Cevoli del Centro Cefalee dell’ospedale Bellaria di Bologna. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, per consentire un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura e poter così garantire una migliore qualità della vita dei pazienti.

“La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni – coinvolgendo i nostri medici specialisti, ospedalieri e territoriali, le associazioni, i cittadini tutti, attraverso iniziative come questa, per superare lo stigma di malattia invisibile e diffondere un messaggio di consapevolezza”.

“Le cefalee invalidanti e l’emicrania in particolare rappresentano un gruppo di patologie con elevato impatto sociale, gravemente misconosciute e spesso sottovalutate – dichiara il Direttore Generale Francesco Bevere -. I nostri sforzi sono da tempo concentrati nel potenziare e migliorarne la prevenzione, la ricerca e la cura, con un occhio particolare al miglioramento della qualità di vita delle persone colpite. Il PDTA , elaborato anche con il supporto della dott.ssa Sara Pagliarani, verrà presentato a breve dalla responsabile della UO di Neurologia Susanna Guttmann e dalla neurologa Dott.ssa Beatrice Viti, documentando il concreto e crescente interesse dei nostri specialisti in questo ambito clinico e di ricerca”.

Ufficio Stampa, 20 maggio 2024