San Marino. Istituto Musicale Sammarinese: celebriamo il jazz, patrimonio dell’umanità

In occasione dell’UNESCO International Jazz Day, l’Istituto Musicale Sammarinese, con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura in collaborazione con Consorzio Vini Tipici San Marino e Rimini Jazz Club e la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti, invita a vivere un viaggio tra suoni, emozioni e culture con una rassegna speciale dedicata al jazz in tutte le sue forme.