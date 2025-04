San Marino. Istituto Musicale Sammarinese: un laboratorio musicale per avvicinare i giovani alla musica

Un nuovo laboratorio musicale è stato lanciato dall’Istituto Musicale di San Marino con l’obiettivo di stimolare l’interesse per la musica tra gli studenti delle scuole medie. L’iniziativa è stata inaugurata da un concerto dei docenti, che si sono esibiti in tre brani, dando il via a un percorso educativo volto a far conoscere meglio il mondo musicale.

“Questo progetto è rivolto alle classi prime delle scuole medie di San Marino,” ha dichiarato Fausto Giacomini, direttore dell’IMS. “Continuiamo così la nostra missione di divulgazione musicale nelle scuole.” Gli studenti, divisi in piccoli gruppi, hanno l’opportunità di provare direttamente gli strumenti musicali sotto la guida degli insegnanti, un’esperienza pratica che permette loro di entrare in contatto con la musica in modo diretto e coinvolgente.

Il laboratorio si propone non solo di insegnare tecniche musicali, ma anche di far scoprire ai ragazzi l’emozione di suonare, creando un legame duraturo con la musica.