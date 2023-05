San Marino. Istituto Sicurezza Sociale. Misure antiCovid: aggiornate le disposizioni, resta l’utilizzo delle mascherine all’interno dell’ISS nelle aree sanitarie ed in presenza di pazienti fragili 

Tramite una nuova circolare interna, emanata nella giornata di martedì dal Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitare f.f. Dr. Pierluigi Arcangeli in accordo con i Direttori di Dipartimento, sono in particolare previste le disposizioni sull’utilizzo delle mascherine negli ambienti sanitari e l’esecuzione dei tamponi.

Le nuove misure, in virtù di quanto affermato dal Direttore Generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus secondo cui il Covid-19 “non è più un’emergenza sanitaria di interesse internazionale” e tenuto conto delle ultime linee guida emanate in materia dall’Italia e declinate dalle regioni limitrofe, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie viene progressivamente ridotto.

Per quanto riguarda le aree amministrative (Staff, Servizi Comuni e Amministrazione) che trovano colloca-zione dentro le strutture dell’ISS, non è più obbligatorio l’uso della mascherina all’interno dei singoli servizi. Anche in tali spazi rimane obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 per tutte le persone che accusano sintomatologia respiratoria.