San Marino – Italia, incontro a Parigi in Vista dell’EXPO 2030

In occasione dell’Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (BIE) in corso stamani a Parigi, si è svolto un incontro significativo che ha rafforzato ulteriormente i legami tra San Marino e Italia. Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha avuto l’opportunità di incontrare Maria Tripodi, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale del Governo Meloni.

L’incontro, caratterizzato da un’atmosfera di amicizia e cordialità, testimonia la profonda affinità e il rispetto reciproco tra i due paesi. La discussione si è concentrata sulla candidatura di Roma come città ospitante per l’EXPO 2030, un evento di rilevanza globale che catalizza innovazione, cultura e progresso.

San Marino ha dichiarato già a febbraio scorso il proprio sostegno alla candidatura di Roma, non solo per il valore storico e culturale dell’amicizia italo-sammarinese, ma anche per le potenziali ricadute economiche positive che un EXPO in Italia potrebbe generare, in linea con le esperienze positive seguite all’EXPO Milano.

EXPO 2030 rappresenta un’occasione unica per promuovere lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e il dialogo culturale su scala globale. La vittoria di Roma significherebbe non solo un riconoscimento del ruolo centrale dell’Italia sulla scena mondiale, ma anche un’opportunità per San Marino di beneficiare di un evento così prestigioso e di ampia portata.

La Repubblica di San Marino auspica che la candidatura di Roma venga accolta con entusiasmo dalla comunità internazionale, riconoscendola come miglior scelta per EXPO 2030, un evento che promette di lasciare un’impronta indelebile nella storia delle esposizioni internazionali.

San Marino, 28 novembre 2023/1723 d.F.R.

