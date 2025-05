San Marino. Italia, patente a punti, altre date per i corsi formativi by UNAS

Visto che per ottenere il rilascio della patente uno dei requisiti è nel possesso degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, UNAS organizza, per i propri associati interessati, corsi CERTIFICATI da FORMATORI ITALIANI con relativo rilascio degli attestati validi per l’ITALIA.

1) CORSO FORMAZIONE GENERALE

CORSO E-LEARNING ore 4

Costo corso à € 30,00

N.B. Il corso di Formazione Generale è necessario per poter frequentare la Formazione Specifica

2) CORSO PREPOSTI

CORSO IN PRESENZA ore 8 – c/o SEDE UNAS

Lunedì 25/11 dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

Costo convenzionato per associati à € 110,00

3) CORSO FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO

CORSO IN PRESENZA ore 12 – c/o SEDE UNAS

Martedì 26/11 dalle 08:30 alle 14:30

Giovedì 28/11 dalle 08:30 alle 14:30

Costo convenzionato per associati à € 130,00

Pur invitando a formare più di un preposto per ditta, segnaliamo che nei mesi futuri organizzeremo altri corsi. Per novembre, avendo la disponibilità di soli 25 posti, cercheremo di privilegiare una maggiore distribuzione fra le varie ditte associate.

Prenotazione obbligatoria: tel. 0549 992148 (UNAS)