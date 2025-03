San Marino. “Italiani a San Marino. Valore e diritti nella prospettiva europea”. Lunedì 20 maggio 2024 ore 18, Sala Montelupo (Domagnano)

“L’Accordo di Associazione con l’Unione Europea porterà un’evoluzione nei rapporti istituzionali tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana, aprendo nuovi scenari e opportunità per gli italiani, siano essi residenti, imprenditori e lavoratori frontalieri”. Questo il tema su cui interverranno i relatori ospiti del convegno dal titolo “Italiani a San Marino. Valore e diritti nella prospettiva europea”, che si svolgerà lunedì 20 maggio 2024 dalle ore 18:00 presso la Sala Montelupo a Domagnano.

L’obiettivo è fornire un quadro completo di quella virtuosa “osmosi” che caratterizza il rapporto tra i cittadini italiani e la Repubblica di San Marino, basata su scambi economici, lavorativi, commerciali e, da sempre, anche culturali. Grazie all’intervento dei maggiori rappresentanti istituzionali che si occupano della materia, da qui si partirà per offrire una chiave di lettura puntuale ed efficace di come questo rapporto potrà evolvere grazie ad un quadro giuridico di riferimento più ampio come quello del mercato unico europeo. Un contesto già oggi riferimento principale per la Repubblica di San Marino, i suoi cittadini e le sue imprese, nel quale saranno pienamente integrati grazie a quell’Accordo di Associazione di cui è stato recentemente pubblicato il testo e su cui si attende nell’imminente futuro la firma.

A illustrare queste dinamiche e le prospettive che potrà offrire l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, sono stati invitati sul palco: On.le dott. Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, per la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni; On.le dott. Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’A.A.S.S.; S.E. Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica di San Marino; Dott.ssa Neni Rossini, Presidente ANIS-Associazione Nazionale Industria San Marino; Avv. Alessandro Amadei, Presidente Comites San Marino: Dott. Daniele Tomasetti, Presidente CSIR-Consiglio Sindacale Interregionale Repubblica di San Marino – Emilia Romagna – Marche.

Presenta e modera: Daniele Bartolucci, Direttore di Fixing.

L’evento è aperto al pubblico, ingresso gratuito fino all’esaurimento dei posti disponibili. Al termine dei lavori verrà offerto un aperitivo con piccolo buffet.

L’evento è organizzato da San Marino Fixing, in collaborazione con il Comites San Marino e con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nella Repubblica di San Marino.