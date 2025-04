SAN MARINO JUDO – TRASFERTA A PARIGI ALLA RINER CUP

I cadetti della Nazionale Judo San Marino parteciperanno questo fine settimana alla Riner Cup, evento entusiasmante per i judoka di tutte le età e livelli di esperienza. Con Teddy Riner, uno dei più grandi nomi del judo mondiale, a fare da promotore ed inaugurare la competizione, i partecipanti avranno l’opportunità unica di essere ispirati da un campione del calibro di Riner.

L’evento, che si terrà il 5 e 6 aprile 2025 presso l’Arena di Asnières-sur-Seine di Parigi, offre una piattaforma per i giovani cadetti, juniores e seniores di mostrare le loro abilità e competere in un ambiente internazionale. Con più di 600 partecipanti già iscritti, la Riner Cup si preannuncia come un’importante manifestazione nel calendario del judo, attirando atleti da diverse nazioni.

Inoltre, la competizione è progettata per essere accessibile a tutti, permettendo a judoka non professionisti di misurarsi in un contesto stimolante e ben organizzato. Questo evento non solo promuove lo sport del judo, ma crea anche opportunità di crescita e sviluppo per i giovani atleti, incoraggiandoli a perseguire le loro passioni e a migliorare le loro competenze.

FJLAS