San Marino Junior Open: concluse le qualificazioni. oggii al via i tabelloni maschile e femminile

Si sono concluse questa mattina le qualificazioni del San Marino Junior Open, evento ITF Under 18 organizzato dalla Federazione Sammarinese Tennis sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio. Tra i ragazzi, i primi a staccare il pass per il tabellone principale, che scatterà domani mattina alle 9, sono stati Samuele Molino e Fabio Leonardi, vittoriosi in due set rispettivamente sull’americano Alexander Brown e sul romano Leonardo Leti Messina.

Superano agevolmente il turno decisivo anche il n.1 Lorenzo Berto (6-1 6-2 a Della Corte) e Samuel Estevez (6-2 6-3 a Filippi). In campo femminile, pronostico rispettato per la n.1 del tabellone cadetto Alessandra Fiorillo, che ha eliminato con un netto 6-2 6-1 Sveva Fumagalli e per la n.2 Gloria De Santis, uscita vittoriosa per 6-3 7-5 dalla sfida con Sofia Cadar.

Bene anche Anna Pierini e Martina Cerbo (n.4), che hanno superato rispettivamente Chiara Bartoli (7-5 7-6) ed Elisa Pieroni (1-6 6-3 10-4).

È stata eliminata al primo turno, invece, la sammarinese Emma Pelliccioni, sconfitta ieri da Anna Pierini. Nel pomeriggio di oggi verranno sorteggiati i main draw di singolare, maschile e femminile. Tra i favoriti ci saranno il campione in carica Michele Mecarelli (a sinistra nella foto), l’inglese Rhys Watters, lo spagnolo Jan Montero Diaz e gli italiani William Mirarchi e Filippo Pecorini. Tra le ragazze, occhi puntati su Emma Scaldalai (n.1), sulla russa Kseniia Ruchina, sulla tedesca Sophie Triquart, sull’argentina Sara Conde e sull’americana Emma Wiesenfeld.

Mercoledì prenderanno il via anche i match di doppio.