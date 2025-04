San Marino Junior Open: Gaia Mais elimina la Scaldalai (n.1) e centra i quarti

Proseguono i match dell’undicesima edizione del San Marino Junior Open, evento ITF under 18 organizzato dalla FST sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio. Nel mercoledì dedicato agli ottavi di finale di singolare e doppio, hanno staccato il pass per i quarti il n.1 del tabellone maschile Michele Mecarelli, che ha liquidato con un doppio 6-3 Matteo Gribaldo, Davide Ciaschetti (6-2 6-2 a Barbalaco) e il n.3 Filippo Pecorini, vittorioso col punteggio di 6-4 6-3 sul tedesco Felix Triquart.

Avanzano anche Mattia Cappellari (7-5 6-2 ad Estevez) e William Mirarchi, seconda testa di serie, che ha superatro in rimonta il siciliano Riccardo Surano (3-6 6-0 6-4 lo score). Prosegue la propria avventura sul Titano anche il mancino canadese Benjamin Azar, che estromesso la sesta scelta del seeding Lorenzo Berto in due set (7-5 7-6).

In campo femminile, cade la favorita del seeding Emma Scaldalai, piegata da Gaia Mais con un netto 6-1 7-5, mentre accede ai quarti senza problemi la russa Ksenia Ruchina (n.2) grazie al perentorio 6-1 6-1 ai danni di Jennifer Scurtu. Bene anche Virginia Proietti (61 62 alla lettone Rozkaline) e la qualificata Gloria De Santis, che ha eliminato l’ottava testa di serie, l’ucraina Mariya Yemshanova (6-4 6-2. Nel doppio, si qualificano per i quarti di finale senza giocare le sammarinesi Alletti e Giardi (nella foto), in seguito al ritiro delle avversarie Conde e Quesada.

Il programma odierno prevedeva anche l’esordio in doppio di un altro tennista di casa, Mattia Muraccini. Il sammarinese, in coppia con l’americano Montague, ha sfidato il duo Carpano-Mirarchi, prima testa di serie, che si è imposto con un doppio 6-2.