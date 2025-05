San Marino. Juvenes Dogana beffata dal Murata nel recupero, come nella sfida di andata

Quando ormai sembrava tutto volgere verso un pareggio dalle reti inviolate e le poche emozioni, Del Vecchio cambia il corso della partita con un tiro angolato che sorprende la difesa biancorossoblu

SERRAVALLE (RSM) – lunedì 3 febbraio 2025 – Il Murata conquista una vittoria di misura contro la Juvenes Dogana grazie a un gol nel finale di Del Vecchio, nella gara di ieri, domenica 2 febbraio, valida per la 19esima giornata della regular season del campionato sammarinese. Il risultato beffa per la squadra di Serravalle ricalca l’andamento della sfida di andata, terminata sempre 1-0 per il Murata con rete nel recupero della ripresa.

Il primo tempo della sfida di Domagnano si apre con una punizione di Merli al 12’, che termina a lato. Al 21’, Del Vecchio viene steso da Cevoli, che riceve il cartellino giallo. Due minuti dopo, D’Ascenzio tenta la conclusione su punizione, ma il pallone si spegne sul fondo. Al 25’, Salemme prova un tiro sul secondo palo, ma la conclusione è debole. Pochi minuti dopo, al 27’, un intervento duro di Merli su Salemme porta all’ammonizione dell’attaccante della Juvenes Dogana, che era già diffidato come anche Cevoli, per cui entrambi salteranno la prossima sfida. Al 29’, Salemme approfitta di un errore difensivo avversario e calcia, trovando la respinta di Gentilini; il pallone resta pericolosamente in area prima di essere spazzato via. La Juvenes Dogana risponde al 31’ con un’ottima chance per Pasolini su cross dalla sinistra, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Martinez. Al 42’, Rodriguez viene ammonito per un fallo su Tomassoni. Nel recupero del primo tempo, il Murata sfiora il vantaggio: Gentilini con i piedi respinge un tiro insidioso di Echel, e pochi secondi dopo Ricci prova la conclusione, ma il portiere della Juvenes Dogana devia in angolo.

Nella ripresa, al 47’, una punizione del numero 20 del Murata viene bloccata facilmente da Gentilini. Al 58’, la Juvenes Dogana si rende pericolosa con Cordioli, ma Martinez è attento e respinge. Al 61’, un corner insidioso del Murata attraversa tutta l’area di rigore senza trovare deviazioni. La Juvenes Dogana sfiora il gol al 68’: Cevoli, servito da Merli, crossa per Colonna, che manca di poco il tap-in vincente. Al 71’, Piscopo mette un pallone interessante in mezzo, ma nessuno riesce ad avventarsi sulla sfera. Pochi minuti dopo, al 73’, Merli controlla un pallone su punizione dalla trequarti e prova la conclusione dal limite dell’area, che termina fuori. Il Murata ci riprova al 76’ con un tiro di Schneider, che finisce alto sopra la traversa.

La partita sembra avviarsi verso lo 0-0, ma al 91’ arriva la svolta: Echel serve Tomassoni, che appoggia a Del Vecchio. Il numero 7 del Murata trova un tiro angolato che supera Gentilini, facendo esplodere di gioia i suoi compagni. La Juvenes Dogana tenta un’ultima reazione al 93’ con un’azione ben costruita: Arradi serve Valentini, che con un colpo di tacco trova Cevoli. Quest’ultimo prova a restituire il pallone a Valentini, ma Martinez esce con tempismo e blocca tutto.

Finisce 1-0 per il Murata, che conquista tre punti preziosi al termine di una gara che sembrava destinata a poche emozioni e a porte inviolate. La prossima partita della Juvenes Dogana sarà domenica 9 febbraio alle ore 15 a Fiorentino contro il San Giovanni.

Il tabellino dell’incontro

Murata – Juvenes Dogana 1-0

Murata: Martinez, Schneider, Baldazzi (69′ Piscopo), Castorina, Del Vecchio, Echel, D’Ascenzio, Ricci, Salemme (77′ Dalla Vecchia), Tomassoni, Socciarelli. A disposizione Magnani, Petillo, Zupel, Diurno, Pasos. All. Camillini

Juvenes Dogana: Gentilini, Mazzavillani, Cevoli, Pedini (56′ Paszynski), Bakalyar, Pasolini, Colonna, Cecchetti (69′ Arradi), Merli (82′ Valentini), Rodriguez, Cordioli (69′ Lisi). A disposizione Ronci, Battistini, Tumidei. All. Fabbri

Arbitro: Zani (assistenti Morisco e Gallo, quarto uomo Ucini)

Rete: 91′ Del Vecchio

Ammoniti: Tomassoni, Socciarelli (Murata); Cevoli, Merli, Rodriguez (Juvenes Dogana).