San Marino. Juvenes Dogana, con Andrea Comuniello importante rinforzo in attacco

Juvenes Dogana, con Andrea Comuniello importante rinforzo in attacco

Giocatore di esperienza, arriva dalla Savignanese e in passato ha già militato nel campionato sammarinese vestendo le maglie del San Giovanni e del Murata: “Pronto a rimettermi in gioco”

SERRAVALLE (RSM), giovedì 3 luglio 2025 – Un altro tassello si aggiunge alla “rosa” 2025/26 della Juvenes Dogana. Ha infatti firmato per la società biancorossoblu di Serravalle il giocatore Andrea Comuniello, attaccante classe 1995, nella passata stagione alla Savignanese.

Abile soprattutto come ala sinistra, vanta già esperienze nel campionato sammarinese con le maglie del San Giovanni e del Murata, mentre in Italia ha militato anche nel Gatteo, nel Santarcangelo e nel Diegaro.

Il DS Fabio Gentilini ha voluto puntare su di lui per completare il reparto offensivo e offrire a mister Riccardo Boldrini un’alternativa in più per le proprie mosse tattiche.

L’attaccante si è presentato così ai nuovi tifosi: «Io sono un mancino che ha giocato principalmente come mezzala o come esterno alto nei tre d’attacco, sia a destra che a sinistra – ha spiegato Comuniello – calcisticamente sono cresciuto nel settore giovanile tra Santarcangeloe Bellaria, poi ho fatto dieci anni al Gatteo, dove sono stato anche capitano e abbiamo vinto due volte il campionato di Prima Categoria».

Nel suo percorso anche un passaggio a San Marino, proprio durante gli anni difficili segnati dal Covid-19: «In quel periodo ho vestito le maglie del San Giovanni e del Murata, poi sono tornato in Italia, al Santarcangelo, ma ho subito un infortunio al legamento crociato. L’anno scorso una parentesi al Diegaro, che è durata poco, e poi il finale di stagione a Savignano».

Dopo un’estate di riflessione, è arrivata la scelta Juvenes Dogana: «Mi sono guardato attorno e tra le varie proposte quella della Juvenes è stata la più convincente. Conosco il direttore Fabio Gentilini, con cui ho un buon rapporto personale. Quando mi ha descritto la realtà della Juvenes ho capito che era il posto giusto per rimettermi in gioco: cercavo un ambiente sano, tranquillo ma anche ambizioso, dove le cose venissero fatte per bene».

La fiducia trasmessa dalla società è stata decisiva: «Fabio mi ha garantito che qui c’è serietà, e questo è stato il motivo principale della mia scelta. Inoltre, mi ha parlato di una squadra giovane ma competitiva, con ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Sarò uno dei più esperti, e questo mi motiva ancora di più a dare il massimo anche fuori dal campo».

Infine, uno sguardo alle aspettative per il futuro: «L’obiettivo principale è costruire un gruppo solido – conclude Comuniello – ci sono stati molti cambiamenti: nuovo mister, nuovo direttore e tanti volti nuovi. Se riusciremo a creare le basi giuste, magari già da quest’anno potremo iniziare un percorso che porterà la Juvenes Dogana a diventare una realtà importante del campionato. Sognare le coppe europee non deve essere un miraggio, ma un obiettivo concreto nel medio termine. Il progetto è ambizioso, vediamo se saremo all’altezza, ma siamo pronti a provarci».