San Marino. Juvenes Dogana concentrata contro il San Giovanni nonostante le assenze

Nella partita di domenica 9 febbraio a Fiorentino mancheranno sia Cevoli che Merli, fermati per un turno dal giudice sportivo. Rodriguez: “Con il Murata abbiamo comunque disputato una buona partita, siamo compatti”. Cecchetti: “Affronteremo una squadra tosta, sapremo sopperire alle squalifiche”

SERRAVALLE (RSM) – giovedì 6 febbraio 2025 – La Juvenes Dogana si appresta ad affrontare il San Giovanni in una sfida che si preannuncia intensa nella 20esima giornata del campionato sammarinese. Il match si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio di Fiorentino.

Nella precedente partita, la Juvenes ha combattuto strenuamente contro il Murata, subendo una sconfitta per 1-0 a causa di un gol nei minuti di recupero, segnato da Luiz Felipe Del Vecchio al 91?. Nonostante la prestazione complessivamente positiva e la compattezza mostrata in campo, il finale si è rivelato decisivo.

Il tecnico Achille Fabbri, consapevole delle difficoltà di affrontare un San Giovanni autore di una buona stagione, dovrà affrontare una sfida ancora più ardua con l’assenza di due giocatori fondamentali. Il capitano Michele Cevoli e il talentuoso giocatore offensivo Davide Merli sono infatti squalificati per somma di ammonizioni, così i loro nomi si aggiungono alla lista di giocatori indisponibili per il prossimo match come Sylla e Traglia.

«Contro il Murata siamo rimasti compatti e concentrati fino all’ultimo, concedendo poco, nel finale ci siamo abbassati molto, ma abbiamo nel complesso disputato una buona partita – spiega il difensore Filippo Rodriguez Maza – nella prossima partita le assenze di Cevoli e Merli si preannunciano pesanti: Cevoli è il perno della difesa, il giocatore con esperienza, quando anche io ho giocato centrale ho sempre cercato da lui spunti e consigli. Per quanto riguarda Merli vale lo stesso discorso, è il nostro giocatore con maggiore tecnica nel reparto avanzato, fa un po’ fatica a esprimersi per vari fattori, ma è quello che ha le caratteristiche migliori là davanti. Io mi sento bene, mi trovo bene con i compagni con i quali ci aiutiamo a vicenda. Ci è sempre mancato magari quel pizzico di grinta sportiva. La squadra è sempre concentrata, forse qualche volta è stata meno fortunata di altre».

Il centrocampista Luca Cecchetti, arrivato a gennaio scorso dal Tre Penne come rinforzo del calciomercato invernale, aggiunge: «In questo primo mese mi sono trovato benissimo, la squadra lavora forte e mi ha accolto subito bene. Purtroppo alcune partite non sono andate come volevamo, per esempio l’ultima contro il Murata, dove allo scadere per una disattenzione e una marcatura non corretta abbiamo preso un gol forse immeritato per la partita che avevamo fatto. Peccato per le nostre due occasioni importanti sprecate davanti alla porta, purtroppo è la dura legge del calcio. Non avere portato a casa un punto contro il Murata è un grosso rammarico. Per la prossima sfida contro il San Giovanni troveremo una squadra tosta, intensa, con giocatori di qualità. Noi con le assenze per squalifica di Cevoli e Merli ci mancano due elementi importanti, però i compagni che sono in rosa sapranno sopperire a queste assenze».