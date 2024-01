È Stephane Traglia il secondo acquisto del mercato invernale per la Juvenes Dogana. Centrocampista italo-svizzero, classe 2002, arriva a titolo definitivo dal Pennarossa, dopo aver disputato la prima metà di stagione con la squadra di Chiesanuova.

Per la propria esperienza in biancorossoblù, Traglia indosserà il numero 77. A lui va il benvenuto in squadra da parte di tutta la società.