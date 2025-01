San Marino. Juvenes Dogana Futsal: contro il Cailungo la novità si chiama Nicolas Zanotti

Il giocatore sammarinese classe 2002 torna a disposizione del suo ex allenatore Roberto Levani: “Ero in cerca di nuove opportunità, ho trovato un gruppo motivato”. Si gioca lunedì sera al Multieventi

SERRAVALLE (RSM) – venerdì 10 gennaio 2025 – Il campionato sammarinese di futsal riparte con una piacevole novità. Si tratta dell’innesto del centrale classe 2002 Nicolas Zanotti, che nelle scorse ore ha firmato per la società di Serravalle. Il giocatore sammarinese, ex Academy, ritrova come allenatore Roberto Levani con il quale aveva mosso i primi passi nel futsal. Zanotti viene da un’esperienza in serie C1 con il Rimini lo scorso campionato.

«Ero in cerca di nuove opportunità – spiega il giocatore – e ho firmato per la Juvenes Dogana perché mi è sembrata un’ottima occasione di riscatto assieme a compagni di squadra che già conoscevo. Il gruppo è sano e ci si aiuta molto, ho trovato molto motivazione. Sono un centrale che sa comunque adattarsi ad altri ruoli, a seconda delle necessità. Adesso sarà importante amalgamarci, integrarci bene, provare tante volte le cose e non abbatterci. Puntiamo a posizioni migliori di classifica ma sono sicuro che anche in Coppa sapremo dare del filo dal torcere al temuto Murata».

Intanto lunedì prossimo, 13 gennaio, si torna in campo, stavolta non sul sintetico ma sul parquet. Al Multieventi è di scena la sfida della 14esima giornata contro il Cailungo, con inizio alle 21.45. Nei ranghi della Juvenes Dogana non ci sono squalificati ma mister Levani dovrà fare a meno degli indisponibili William Cavalli e Thomas Celli, da valutare invece Ugo Federico Bagnasco che risente ancora di alcuni problemi fisici. «La squadra si è sempre allenata nel corso della pausa natalizia – conclude Roberto Levani – talvolta a ranghi ridotti ma adesso siamo tornati a pieno regime. Dobbiamo tornare in forma fisica per non permetterci passi falsi verso il raggiungimento dei play-off con sacrificio e tanta voglia».