San Marino. Juvenes Dogana Futsal, il colpaccio è servito: battuto 2-1 il Fiorentino

I biancorossoblù infliggono la prima sconfitta in campionato alla capolista. Levani: “Ho visto un gruppo unito”

Ci avevano provato tutte, a ripetizione, ma tutte avevano fallito, sia nell’annata in corso, sia nell’intera stagione passata. Alla 23a giornata, però, il Fiorentino Futsal torna a cadere in campionato, come non succedeva dal 2021-22: a infliggergli la prima sconfitta dopo così tanto tempo è la Juvenes Dogana, che passa per 2-1. Uno stop che, pur non minando la fortezza costruita dalla squadra di Matteo Michelotti attorno alla prima posizione, le mette fuori portata il record di punti realizzato lo scorso anno in stagione regolare, ben 82 su 84 disponibili. Dall’altro lato, i biancorossoblù escono galvanizzati dall’incontro, grazie a un successo arrivato in una fase un po’ critica del torneo, per loro, in cui sembravano essere venute meno alcune certezze: proprio quando ne avevano più bisogno, i ragazzi di Roberto Levani hanno ritrovato compattezza, prestazione e spirito di squadra. Per altro, facendo un regalo enorme all’allenatore, che festeggia la 700a volta sulla panchina di una squadra di futsal (la prima fu nel 1989) con una vittoria di grande prestigio.

“Non posso che fare i complimenti ai ragazzi – commenta –. Sono andati in campo concentrati e determinati, cosa non fatta con la Folgore, riuscendo a fare l’impresa contro la squadra più forte del campionato. Tutti sono stati bravi: anche chi non ha giocato ci ha aiutato, sostenendo i compagni fino alla fine. Ho visto finalmente un gruppo unito, che remava insieme per portare a casa la partita. Mi è piaciuto anche che ci sia stata molta collaborazione. Detto ciò, stasera si festeggia (lunedì, ndr), poi si tornerà subito a pensare alla partita con la Libertas, perché, sì, dobbiamo tenerci stretto quanto di buono abbiamo prodotto, ma sempre consapevoli che dalla prossima bisognerà fare ancora meglio. Tra l’altro, devo ringraziare di cuore i ragazzi perché mi hanno dato la possibilità di festeggiare la mia panchina numero 700 con massima gioia”. A regalare questa soddisfazione a Levani sono stati Gabriele Borasco e Nicolò Gianni, con un goal per tempo, inframmezzati dal tentativo di rimonta del Fiorentino, subito sfumato, passato per i piedi di Luca Zafferani. A sbloccare l’incontro è il laterale della Juvenes Dogana, al 13′, mentre la risposta rossoblù arriva a inizio ripresa, al 38′. Cinque minuti dopo, ecco il goal che chiude la sfida.

Oltre alle reti segnate, fondamentale è stato lo sforzo di squadra teso a impedire al Fiorentino di creare tanti pericoli. Poi, dove la difesa non è arrivata, lo hanno fatto i guantoni di Elia Cecchetti, che Levani ha indicato come migliore in campo: “Nonostante fossimo consapevoli di poter impensierire qualsiasi avversario, è stata comunque una sorpresa, per noi, essere così in partita e sin da subito – commenta il portiere –. Questo, grazie a un’ottima difesa, a qualche mia parata e a un lavoro corale. Ho visto un gruppo fatto di ragazzi vogliosi di dare il proprio contributo per se stessi e pure per i compagni. Questa forza mentale è stata fondamentale per tenerci nell’incontro e portare a casa il risultato. Affrontavamo una squadra fortissima, con qualità nettamente superiori alla media: siamo stati bravi a limitarli e a metterli in difficoltà col nostro gioco. Di questo siamo orgogliosi. Mi ha fatto piacere vedere questa convinzione di potercela fare. È solo un piccolo pezzo di quelle che saranno le ultime giornate, per noi, in base agli obiettivi che avevamo fissato, però sono tre punti che ci aiutano ad avvicinarci a essi e che magari ci daranno energie in vista di un finale tutt’altro che semplice. Soprattutto, sarà importante mantenere questo tipo di collante emotivo, di determinazione e di ambizione”.