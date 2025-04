San Marino. Juvenes Dogana Futsal, larga vittoria e sesto posto

I biancorossoblù battono 9-0 il Faetano, superando in classifica la Virtus. Levani: “Ora c’è la mentalità giusta”

Dopo settimane all’inseguimento, la Juvenes Dogana Futsal supera la Virtus, portandosi al sesto posto del Campionato sammarinese. I biancorossoblù ottengono la quarta vittoria consecutiva, nonché la seconda porta inviolata di fila, battendo 9-0 il Faetano e andando a +2 sui neroverdi, sconfitti dal Fiorentino. In questo marzo fatto di soli successi, la squadra di Serravalle ha subito due sole reti, segnandone ben 21: ora ne mancano due per arrivare a quota 100 goal in campionato. “Abbiamo dominato dall’inizio alla fine – commenta l’allenatore, Roberto Levani –. Date le piccole dimensioni del campo di Acquaviva, sarebbe potuta diventare una partita molto più complessa, contro una squadra che resta sempre chiusa. Invece i ragazzi sono stati concentrati sin da subito, non subendo alcun tiro in porta. Tutti hanno fatto la propria parte e sono contento, perché abbiamo acquisito la mentalità giusta: nel girone di andata, contro squadre di bassa classifica facevamo più fatica, a volte prendevamo sottogamba l’impegno e non riuscivamo a imporre il nostro gioco. Ora, invece, andiamo in campo con umiltà. Questo mi fa ben sperare per i playoff”.

Due triplette, quelle di William Cavalli e Simone Chezzi, hanno impreziosito l’ottima prova della Juvenes Dogana, che ha aperto le marcature a metà primo tempo, con Nicolò Gianni. Prima dell’intervallo, ecco le reti di Cavalli e Chezzi, al 22′ e al 30′, che hanno portato i biancorossoblù alla pausa sul 3-0. È nella ripresa, però, che la Juvenes Dogana si è scatenata ed è diventata più cinica, come chiede sempre Levani, chiudendo l’incontro. Tra il 33′ e il 39′ sono stati ben quattro i goal della squadra di Serravalle, due a testa ancora per Cavalli e Chezzi, mentre nel finale c’è stato spazio pure per Alberto Bologna e Matteo Quaranta.

Con 25 turni già disputati, ne restano cinque da giocare e la Juvenes Dogana è attesa da un ultimo mese di fuoco, soprattutto in apertura: ora arriveranno in fila Tre Fiori, Virtus e La Fiorita. A chiudere, le sfide con Pennarossa e Domagnano, che determineranno la griglia playoff, di cui i biancorossoblù sono già sicuri di far parte. “Ci aspetta un mese impegnativo, con partite molto difficili, che saranno determinanti per la posizione in classifica, ma è giusto così, deve essere anche un banco di prova per la post season – prosegue Levani –. Noi però siamo tranquilli, perché stiamo facendo molto bene, e cercheremo di proseguire su questa strada, continuando a migliorare. Già ho visto diversi passi avanti sul piano tattico, questo è un bene. Inoltre, i ragazzi si stanno anche divertendo, che è il mio intento”.