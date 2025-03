San Marino. Juvenes Dogana Futsal, missione compiuta: superato il preliminare, ora il Tre Fiori

Il club di Serravalle ne segna otto al Pennarossa e avanza. Levani: “Concentrati sin dall’inizio”

Un goal al primo minuto per dissipare immediatamente ogni eventuale dubbio, altri sette distribuiti nel resto dell’incontro per accedere alla fase successiva. La Juvenes Dogana Futsal batte 8-0 il Pennarossa nel ritorno del turno preliminare dei playoff di campionato e avanza ai quarti di finale, dove incontrerà il Tre Fiori, per una doppia sfida in programma tra lunedì 20 e giovedì 23 maggio. “Ho in mano una squadra di matti, lo fanno apposta per farmi stare in ansia – commenta, ridendo, mister Roberto Levani –. All’andata hanno giocato con molta leggerezza, oggi l’hanno fatto come avrebbero dovuto, non c’è stata partita. Abbiamo cominciato bene, segnando subito e facendo capire all’avversario che non ci sarebbe stata storia, poi abbiamo condotto l’incontro fino alla fine. I ragazzi sanno quanto io ci tenga che giochino bene, perché se lo meritano. Quando vinciamo, non lo facciamo per i singoli, ma perché abbiamo un gruppo che è diventato squadra e contro il Pennarossa ho visto delle belle giocate”.

Ad aprire le marcature, come all’andata, è stato Alessandro Zonzini, autore di un’altra doppietta. E sempre come nella prima sfida, lo ha seguito al 16′ Simone Baldelli, che, però, in questo caso ha segnato anche una seconda volta, al 46′. In mezzo alle loro doppiette si sono inseriti i goal, uno per ciascuno, di Gabriele Borasco (17′), William Cavalli (29′), Lorenzo Paesini (44′) e Alberto Bologna (57′): otto reti in totale, distribuite equamente tra i due tempi di gioco, a testimonianza della concentrazione della squadra durante l’intero incontro. “Siamo partiti con il vantaggio dei tre goal segnati all’andata, ma sapendo che non si potesse dare nulla per scontato – commenta Cavalli –. Fortunatamente, abbiamo indirizzato bene la partita fin dall’inizio e questo ci ha permesso di giocare il secondo tempo più spensierati. La prossima sfida sarà sicuramente più complicata ma abbiamo le possibilità per vincere e lo abbiamo dimostrato anche in passato”.

Nel corso della stagione, Juvenes Dogana e Tre Fiori si sono incrociate solo in campionato. Il doppio confronto ha sorriso al club di Serravalle, con un 3-3 in rimonta a dicembre e una vittoria per 3-1 al ritorno, mentre la classifica ha dato ragione a quello di Fiorentino, che è arrivato quarto, con due punti in più rispetto ai biancorossoblù. “Ora non abbiamo neanche il tempo di gioire per il successo, l’undicesimo di fila, o per il fatto che subiamo pochissimi goal: tutto questo è già passato – commenta Levani –. Dobbiamo cercare di raccogliere subito le energie e di proiettarci alla battaglia che ci aspetta lunedì. Adesso arriviamo al succo, siamo tra le prime otto del campionato e qui non ci sono squadre meno attrezzate di noi, anzi. Sarà veramente dura, ma confido tantissimo nei miei ragazzi, che hanno fatto vedere di avere le possibilità di ottenere grandi risultati. Sono veramente orgoglioso di allenarli, sono eccezionali”.