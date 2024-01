San Marino. Juvenes Dogana Futsal, riecco i tre punti: battuto 5-0 il Pennarossa

I biancorossoblù tornano a vincere, nel 14° turno. Levani: “Buon successo, ma dobbiamo essere più concreti”

Due reti in apertura, tre nella ripresa, nessun goal subito e la Juvenes Dogana Futsal va. Nel 14° turno di campionato, i biancorossoblù tornano al successo battendo 5-0 il Pennarossa, in un incontro con due sole vere occasioni concesse alla squadra di Chiesanuova, quando si era ancora sul 2-0, e terminate con altrettanti pali colpiti. Soddisfatto per la quantità di palle goal create e per il risultato ottenuto è l’allenatore della Juvenes Dogana, Roberto Levani, che però ora vuole più concretezza sotto porta dai propri giocatori: “Della partita sono contento a metà. Purtroppo, abbiamo ancora questo handicap di sbagliare troppi goal. Creiamo tante situazioni, ma non ne concretizziamo abbastanza, e così facendo teniamo gli avversari in partita o rischiamo di rimetterceli e, quando succede, poi non è semplice tornare sulla strada giusta per vincere. A inizio incontro, avevo chiesto ai ragazzi di essere cattivi sotto porta, memore di quanto successo con La Fiorita, e ciò non è stato. Per questo mi dico contento a metà, dobbiamo migliorare in tale aspetto, soprattutto ora che i punti diventano sempre più pesanti”.

L’incontro si è sbloccato rapidamente, con la Juvenes Dogana avanti già al 2′, grazie a William Cavalli, e capace di raddoppiare un minuto dopo, con Simone Chezzi. Per vedere la terza rete si è dovuto aspettare fino alla ripresa, al 37′, quando Francesco Gatti ha segnato il primo dei propri due goal (l’altro è arrivato al 47′). L’ultima è stata di Alessandro Zonzini, nel finale. “Siamo partiti subito forte, segnando velocemente i primi due goal grazie a un’estenuante pressione e schiacciando il Pennarossa dietro alla linea di metà campo – commenta Gatti –. Purtroppo, però, in seguito ci siamo addormentati, non riuscendo a fare quello che ci chiede l’allenatore, cioè il pressing alto, determinati movimenti e concludere con cattiveria. Nel secondo tempo c’è stato spazio anche per chi solitamente gioca meno e abbiamo prodotto diverse azioni corali, calciando più spesso. In sostanza, abbiamo fatto ciò che proviamo in allenamento. Durante l’incontro, comunque, abbiamo avuto tante occasioni e diversi tiri parati (io stesso ho mancato clamorosamente la tripletta). Adesso ci aspetta l’ultima partita d’andata, lo scontro diretto con il Domagnano, in cui sarà necessario conquistare i tre punti, per superarli in classifica e non perdere terreno da chi ci precede”.

Sull’importanza del prossimo turno concorda mister Levani, che parla di sfida “impegnativa e difficile”. Solo due punti separano Domagnano e Juvenes Dogana, sesta e settima della classifica, in attesa del posticipo tra Virtus e La Fiorita, che si affronteranno in ultima giornata d’andata quanto mai significativa. “Sono un avversario forte e noi dovremo cambiare il nostro atteggiamento sotto porta, perché potrebbe essere la nostra debolezza – commenta l’allenatore biancorossoblù –. Se non sfrutti quello che produci, diventa difficile fare risultato. Lavoreremo tanto su questo aspetto. È un peccato che accada, perché il gioco c’è: semplicemente, dobbiamo concretizzare di più. Comunque, sono soddisfatto per la vittoria con il Pennarossa, era la terza partita stagionale contro di loro e si è visto un miglioramento rispetto ai due incroci di Titano Futsal Cup, in cui ci avevano messo in difficoltà. Stavolta, non siamo andati in affanno come successo allora, concedendo solo due occasioni. Questa è la nota positiva, oltre al risultato”.