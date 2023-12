San Marino. Juvenes Dogana Futsal, tra pali e super parate passa la Virtus

I neroverdi ribaltano lo 0-2 iniziale e vincono l’ultima del 2023. Levani: “Abbiamo dominato, sconfitta incredibile”

Se ci fosse un tabellino completo della gara, con tiri, occasioni create, pali colpiti e palle goal concesse, leggendolo, verrebbe difficile pensare a una sconfitta della Juvenes Dogana Futsal nell’ultima partita del 2023. Eppure, così è stato: nonostante un incontro giocato ad altissima intensità dall’inizio alla fine, i biancorossoblù cedono alla Virtus, che vince 3-2, ribaltando tra fine primo tempo e metà ripresa le reti iniziali di Simone Chezzi e Alessandro Zonzini. “Usciamo con zero punti da una partita dominata – commenta l’allenatore della Juvenes Dogana, Roberto Levani –. Lo abbiamo fatto sia in difesa, sia in fase di costruzione, ma ci è mancata un po’ di fortuna: abbiamo colpito due o tre pali e, dove non c’era il palo, è arrivato il loro portiere. Ai ragazzi non posso contestare nulla, hanno giocato con intensità e determinazione, sono quelle sconfitte di cui non riesci a capacitarti, ma purtroppo è andata così”.

Con questo successo, la Virtus risorpassa la Juvenes Dogana, portandosi a +1 sui biancorossoblù, che chiudono il 2023 a metà classifica, con 18 punti, a sole tre lunghezze dalla quinta posizione. Dopo i goal di Chezzi e Zonzini, arrivati all’8′ e al 22′, la Virtus ha dato il via alla rimonta grazie a Simone De Biagi, al 25′, tornando in parità con Denis Aruci, al 31′, e sfruttando un autogoal di Alessandro Muccioli, al 42′, per chiudere la sfida.

“Nel mezzo c’è stata l’espulsione di Nicolò Gianni, che ci ha un po’ innervositi e demoralizzati, però si è trattato solo di un piccolo sbandamento, così come quando abbiamo subito l’autogoal – prosegue Levani –. Poi, il loro portiere ha fatto la partita della vita, con dei bellissimi interventi, ed è andata così. Però ci abbiamo creduto fino alla fine. Ogni volta che perdiamo mi chiedo perché sia successo: oggi proprio non riesco a darmi una risposta, non posso dire che ‘bravi’ ai ragazzi. Tra l’altro, abbiamo giocato su un campo che è un francobollo, piccolissimo e scivoloso, e avevamo William Cavalli, Elia Cecchetti e Alberto Bologna fuori per malattia. Queste, però, non vogliono essere giustificazioni, perché chi è andato in campo ha dato tutto e la partita l’abbiamo dominata. Si dice che la fortuna premi gli audaci, ma, evidentemente, stasera la fortuna non era ad Acquaviva. Comunque, continuiamo a crederci, consci che i valori prima o poi verranno fuori e che il lavoro pagherà. Abbiamo già dimostrato di essere una squadra che sa giocare e stare in campo”.

Juvenes Dogana Futsal e Virtus