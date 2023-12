San Marino. Juvenes Dogana Futsal travolgente: 12 goal al Faetano

Terzo risultato utile di fila per i biancorossoblù, ora al sesto posto. Levani: “Interpretazione di gara giusta”

La Juvenes Dogana Futsal domina la sfida contro il Faetano, nell’11a giornata del Campionato sammarinese, e sale al sesto posto in classifica. Dodici i goal segnati dai biancorossoblù, a fronte di uno solo subito, a risultato ormai acquisito. “È stata una partita che poteva sembrare facile, ma che per noi non era scontata – commenta Alessandro Zonzini, uno dei marcatori di serata per la Juvenes Dogana –. Negli incontri precedenti avevamo dimostrato di potercela giocare con le più forti, ma anche che siamo in grado di soffrire le squadre meno attrezzate. Questa sfida ci è servita da insegnamento, perché ci ha fatto vedere che, se giochiamo a mente libera, siamo capaci di ottenere risultati importanti. Siamo tutti contenti della prestazione generale e soprattutto dei goal, segnati anche da qualcuno che finora aveva giocato meno”.

Nove delle reti biancorossoblù sono arrivate nel primo tempo, con la tripletta di William Cavalli (7′, 11′ e 14′), Zonzini (10′), Francesco Gatti (16′), Matteo Quaranta (26′), la doppietta del ritrovato Nicolò Gianni (27′ e 28′), e Simone Chezzi (30′). Nella ripresa si sono aggiunte le reti di Enrico Muraro (35′), Gabriele Borasco (44′) e la seconda di Gatti (su rigore, al 58′), inframmezzate dalla marcatura di Gianluca Giusti per il Faetano, al 43′. “Abbiamo comandato dal primo all’ultimo minuto, ma mi è comunque piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi – commenta l’allenatore della Juvenes Dogana, Roberto Levani –. Mentre in altre occasioni avevamo fatto fatica a entrare in partita, anche contro squadre di più bassa classifica, martedì tutti i ragazzi hanno contribuito al risultato. Era quello che avevo chiesto, di non pensare al fatto che loro avessero solo quattro punti, perché tutti gli incontri vanno giocati con la massima intensità e concentrazione e devo dire che hanno interpretato benissimo il mio messaggio. Nota molto molto positiva è il ritorno, con goal, di Gianni, dopo oltre 40 giorni. Penso che sia recuperato dal punto di vista tecnico e tattico, ora dovrà tornare in condizione anche sul piano fisico. Ringrazio il nostro staff, fisioterapista e preparatore atletico, che lo ha seguito ed è riuscito a farlo guarire dalla pubalgia, cosa non semplice. Hanno fatto un gran lavoro”.

Con questo successo, la Juvenes Dogana resta appaiata a Murata e Domagnano: tutte e tre hanno 18 punti in classifica e già il turno di riposo alle spalle. Staccata di due lunghezze la Virtus, che sarà l’avversario proprio nella prossima giornata, l’ultima del 2023. “Cercheremo di chiudere l’anno con un’altra grande prestazione – commenta Levani –. Affronteremo la Virtus, in un campo dove è impossibile giocare, praticamente sarà una partita di biliardino. Proveremo a dare il massimo. È uno scontro diretto, perciò mi aspetto una super prestazione da parte dei ragazzi”.