San Marino. Juvenes Dogana Futsal, un altro pokerissimo per andare al riposo

I biancorossoblù battono 5-0 anche il Domagnano, nell’ultima d’andata. Levani: “Partita perfetta”

Altri cinque goal, un’altra rete inviolata e la Juvenes Dogana Futsal va al riposo col morale altissimo. Dopo il pokerissimo al Pennarossa, che però non aveva soddisfatto l’allenatore, Roberto Levani, dal punto di vista realizzativo, arriva quello al Domagnano, nello scontro diretto per la corsa ai playoff. Un 5-0 che, stavolta, Levani apprezza pienamente: “Oggi non posso che dire ‘bravi’ ai ragazzi. È stata una partita dominata in lungo e in largo: abbiamo tenuto alti ritmo e pressione, abbiamo creato bellissime azioni, non saprei cosa dire di più. Tutto veramente bene, dall’inizio alla fine. Ora continuiamo così, perché ancora c’è tanto da fare, sempre credendo nelle nostre potenzialità e nella nostra crescita. Devo ringraziare tutti i ragazzi, è stata una bellissima partita”.

Come contro il Pennarossa, il primo tempo della sfida al Domagnano (che arrivava all’incontro con due punti di vantaggio in classifica) si è chiuso sul 2-0 per la Juvenes Dogana, grazie al goal di William Cavalli e all’autorete di Filippo Dolcini. Nella ripresa, i biancorossoblù hanno allungato subito, segnando al 36′ con Nicolò Gianni, e poi hanno chiuso la gara nel finale, ripetendosi con Gabriele Borasco e Alessandro Zonzini, tra il 53′ e il 61′. “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che non era facile da affrontare, essendo anche uno scontro diretto – commenta Gianni –. Sin dal primo minuto ci abbiamo messo lo spirito giusto, giocando di squadra e aggredendo l’incontro, per cercare rapidamente un vantaggio che ci avrebbe permesso di stare in campo con più serenità. Sono tre punti fondamentali, ma ora bisogna pensare già alla prossima partita”.

Con questo risultato, la Juvenes Dogana supera in classifica proprio il Domagnano, chiudendo il girone d’andata al settimo posto, con 25 punti accumulati, a cui si aggiungono il sesto attacco, la quinta difesa e la quinta miglior differenza reti del campionato. Inoltre, con 15 turni da giocare, una scalata della graduatoria è ancora ampiamente a portata, visto che la quinta e la sesta posizione distano solo tre punti e la quarta ne dista sei. “Siamo al giro di boa, quindi possiamo fare uno scrutinio di metà anno: al primo quadrimestre do come voto un 7 – afferma Levani –. C’è stata una crescita del gruppo passo a passo, stiamo salendo di livello, ogni giocatore sta apprendendo sempre di più e in campo tutti stanno dando tanto. Adesso però viene il bello, perché da ora in poi le partite varranno di più di tre punti: ci saranno gli scontri diretti e non dobbiamo dimenticarci che anche le squadre che sono dietro di noi possono metterci in difficoltà. Perciò non dovremo mai abbassare l’attenzione, mettendoci in testa che l’incontro di stasera sia il prodotto di tutto quello che abbiamo fatto finora, ma anche l’inizio di un nuovo percorso, in cui bisognerà essere sempre più performanti, fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Sono contento di questi primi mesi, perché la squadra sta rispondendo benissimo a tutti gli input”.