San Marino. Juvenes Dogana, il pareggio con il Fiorentino non basta per andare oltre

Il preliminare dei playoff del campionato sammarinese si risolve tutto negli ultimi minuti: Belward mette il sigillo al gol partita, la rete di Rodriguez nel recupero alimenta le speranze dell’impresa.

SERRAVALLE (RSM), giovedì 1 maggio 2025 – La stagione della Juvenes Dogana termina con un pareggio contro il Fiorentino: nel quinto incrocio stagionale ancora una volta la squadra di Serravalle non viene sconfitta dai rossoblu. Il regolamento playoff del campionato sammarinese prevede però che alla miglior classificata del turno preliminare è sufficiente un pareggio per andare avanti, senza supplementari né rigori.

La partita disputata ieri sera, 30 aprile, a Dogana, è stata equilibrata e a tratti intensa. Nei primi dieci minuti il gioco resta in una fase di studio in cui si segnala un’occasione del Fiorentino al 10′ e un tiro di Bakalyar poco dopo. Al 15′ però avviene un episodio chiave: El Ardoudi viene richiamato dall’arbitro in seguito a una protesta e viene allontanato dal campo con il cartellino rosso diretto. La squadra di Achille Fabbri può dunque provare a sfruttare il vantaggio numerico per portare a casa l’unico risultato utile della serata, arrivando al 24′ ad avere una ghiotta occasione per Tumidei sotto porta, ma senza trovare il tempo giusto per il tiro. Fabbri al 25′ deve però fare a meno del capitano Michele Cevoli, che per infortunio deve lasciare il posto al compagno di squadra Rodriguez e la fascia a Fabio Gentilini in quella che è, salvo ripensamenti, la sua ultima partita prima di appendere i guantoni al chiodo.

Continuano le occasioni di marca biancorossoblu con un impegno di Bakalyar, prima con un cross insidioso al 30′ e poi con un tiro da lontano bloccato da Berardi. Gentilini nel frattempo non deve fare gli straordinari se non bloccare un cross tra le sue mani al 36′. Al 42′ Tani ci prova sugli sviluppi di un corner trovando la respinta del portiere numero 2 del Fiorentino un minuto dopo è Cordioli, servito da Colonna, a tentare la conclusione da fuori area. L’occasione più limpida è al termine della prima frazione di gioco ed è sui piedi di Tumidei, che sotto porta non capitalizza.

Anche nella ripresa c’è una fase di studio ma la Juvenes Dogana comunque ci prova: si segnalano i tentativi di Tumidei al 64′ e di Traglia al 68′- Al 68′ pericolo in zona Gentilini: il portiere numero 84 svirgola un pallone uscendo fuori area, Belward potrebbe andare al tiro a porta vuota, il pallone in diagonale però non va nella giusta direzione. Colonna cerca l’acrobazia su cross di Pedini, non trovando lo specchio della porta al minuto 80. Va vicinissimo al gol soprattutto Bakalyar, il cui tiro all’82’ fa la barba al palo di destra. Colonna di prova nuovamente su cross di Traglia, ottenendo all’86esimo l’ennesimo calcio d’angolo. Gentilini si riscatta su Belward all’85’ parando un tiro dopo che il giocatore rossoblu aveva seminato il panico in area. Pochi secondi dopo però entrambe le squadre restano in dieci: Traglia lascia il rettangolo di gioco, rosso diretto e stesso trattamento di El Ardoudi in avvio di partita. Esplode la panchina del Fiorentino nel momento in cui Belward fa tutto da solo e all’87’ la butta dentro, scartando difensori e Gentilini. Per la Juvenes Dogana servono adesso due reti per sperare il passaggio ai quarti: dopo un tentativo di Bara sul versante opposto, riesce a trovare il gol del pareggio al 93′ sull’asse tra Arradi, Valentini e Rodriguez che insacca. La squadra di Fabbri cerca di mettere tutto quello che ha per alimentare la speranza, Gentilini prova a fare il playmaker e la squadra resta alta: si arriva al 96′ con Diop che prova il tiro e pochi secondi dopo Valentini ha l’ultimo pallone utile per segnare. Niente da fare: triplice fischio e l’ex ct della nazionale sammarinese Fabrizio Costantini può festeggiare con i suoi nel confronto contro il suo vice negli anni sulla panchina del Titano.

Il Fiorentino troverà il Tre Fiori ai quarti di finale, La Fiorita il Faetano che in contemporanea ha eliminato il Murata. Con la doccia finisce qui il calendario delle partite ufficiali della stagione 2024-2025 della Juvenes Dogana.

Il tabellino dell’incontro

Fiorentino-Juvenes Dogana 1-1

Fiorentino: Berardi, Simoncini, Abouzziane (58′ Belward), Molinari (90′ Gakou), Chiaruzzi (89′ Bara), Diagne, Dolcini, El Ardoudi, Gueye, Diop, Galeone. A disposizione Dimasi, Terenzi, Borgagni, Diomande, Omar Diop. All. Costantini

Juvenes Dogana: Gentilini, Mazzavillani, Cevoli (25′ Rodriguez), Pedini, Tani, Bakalyar, Tumidei (74′ Arradi), Pasolini (55′ Traglia), Colonna, Valentini, Cordioli. A disposizione Ronci, Battistini. All. Fabbri

Arbitro: Albani (assistenti Cristiano e Cordani, quarto uomo Villa)

Reti: 87′ Belward, 90’+3 Rodriguez

Ammoniti: Mazzavillani, Pedini, Tani, Cordioli, Arradi (Juvenes Dogana)

Espulsi: 15′ El Ardoudi (Fiorentino), 85′ Traglia (Juvenes Dogana)